E’ ripreso l’incendio nella zona di Gozo a Sanremo, parte di quella interessata dal rogo di ieri sera, che ha tenuto in apprensione i residenti di zona San Bartolomeo.

Da circa un’ora un elicottero sta facendo una serie di lanci di acqua dall’alto mentre a terra sono presenti i Vigili del Fuoco ed i Volontari.

Al momento l’incendio non desta preoccupazioni ma sarà tenuto sotto controllo sia in giornata che nel corso della serata, per evitare che riprendano i focolai.