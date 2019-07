Sanremo: incendio a Gozo, due elicotteri già sul posto. Stanotte 50 uomini per arginare le fiamme (Foto e Video)

Due elicotteri già sul posto per lo spegnimento dell’incendio divampato, ieri sera alle 20 nella zona di Gozo, località sulle alture di Sanremo, dove ieri i residenti sono rimasti con il fiato sospeso per diverse ore, per le fiamme che hanno colpito una vasta porzione di macchia mediterranea.

Oltre 50 uomini hanno lavorato tutta la notte per presidiare il rogo ed evitare che potesse ulteriormente allargarsi ed avvicinarsi alle case. Un lavoro difficilissimo, che ha coinvolto una ventina di Vigili del Fuoco di Sanremo ed Imperia, a cui si sono aggiunte le squadre di Albenga e Genova. Con loro c’erano 25 volontari della Protezione Civile Aib di Sanremo, insieme a quelli di Ospedaletti, Camporosso e Vallecrosia ed anche i Rangers d’Italia.

Una task force che ha lavorato a terra, non potendo usufruire degli elicotteri. Proprio sugli elicotteri, nella serata di ieri è emersa una polemica sui social network sanremesi. Ancora una volta, alimentati da persone che scrivono senza conoscere la realtà, in molti si sono chiesti il motivo per cui i velivoli non si fossero alzati. Ebbene la prima chiamata per l’incendio è arrivata alle 20.01 ed i Vigili del Fuoco hanno immediatamente allertato il gruppo ‘Elimperia’ per chiedere l’intervento.

Ma, vista l’ora era impossibile prevedere una partenza degli elicotteri, che non avrebbero avuto il tempo di alzarsi, vista l’oscurità in arrivo. E c’è anche chi ha addirittura sostenuto che l’incendio fosse partito due ore prima. Polemiche a parte stanotte si è svolto un presidio continuo ed i soccorritori hanno dovuto anche tenere a bada i molti ‘curiosi’ che si sono avvicinati a via Monte Ortigara, per vedere l’incendio da vicino.

Problemi anche per le moltissime telefonate che sono state smistate. Dopo le prime, infatti, sono state talmente tante che ad un certo punto le risposte agli utenti arrivavano da Genova e Milano. Una notte infernale, quindi, per Vigili del Fuoco e Volontari, coadiuvati anche dalla Polizia Municipale, presente sul posto. Questa mattina alle 7 sono già arrivati i due elicotteri mentre i Volontari Aib hanno anche allestito una vasca per l’acqua vicino all’incendio. Non è escluso che, se necessario, possa arrivare anche il Canadair.

Forse i molti che hanno lamentato l'assenza degli elicotteri ieri sera, non sapendo che a quell'ora non potessero più alzarsi, dovrebbero prendersela con chi, sconsideratamente, accende fuochi ovunque, nonostante il caldo intenso di questi giorni.