Incidente stradale, questa serra alle 21 sulla Statale Aurelia all’incrocio con strada Rotabile Caponero, al confine tra Sanremo ed Ospedaletti.

Si sono scontrati uno scooter ed un’auto per cause ancora in via d’accertamento. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e le ambulanze della Croce Verde Intemelia e della Rossa di Sanremo.

Ad avere la peggio la conducente dello scooter che, fortunatamente non ha riportato gravi ferite. Qualche contusione per chi era alla guida dell’auto.