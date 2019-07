Imperia: datore di lavoro telefona al dipendente irregolare durante controllo di Polizia, finiscono entrambi denunciati

Datore di lavoro telefona al dipendente irregolare durante controllo della Polizia e finiscono nei guai entrambi. E' successo ad Imperia venerdì mattina. Il lavoratore era stato appena fermato dagli agenti che l'avevano notato nei pressi di piazza Dante. L'uomo alla vista della pattuglia aveva cercato di nascondersi.



I motivi del nervosismo dimostrato da questo peruviano 50enne sono emersi al momento del controllo. Alle domande dei poliziotti lo straniero aveva detto di non aver dimenticato a casa il documento di identità, senza però esser in grado di indicare con precisione l'indirizzo di residenza.

A quel punto i poliziotti hanno accompagnato l'uomo in Questura per accertamenti. Non c'è voluto molto a scoprire che il 50enne si trovava sul territorio italiano da circa 1 anno senza aver mai richiesto il permesso di soggiorno. A quel punto il soggetto ha ricevuto anche la telefonata dal datore di lavoro, un imperiese di 53 anni.



Dalla chiamata è emerso che lo straniero, clandestino, lavorava da circa un mese e mezzo alle dipendenze di un italiano, come operatore agricolo in un terreno. Acquisiti ulteriori elementi, il datore di lavoro è stato denunciato perché occupava alle proprie dipendenze un lavoratore clandestino, mentre il peruviano è stato a sua volta deferito per la violazione sulle norme del testo unico sull'immigrazione. La posizione di quest’ultimo è ora al vaglio dell’Ufficio Immigrazione per le valutazioni in ordine alla sua espulsione.