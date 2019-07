Un'antica leggenda peruviana e il peperone di Carmagnola: siete pronti a esprimere un desiderio?

La leggenda di El Dorado, città d'oro nascosta in Perù, ha da sempre affascinato storici, avventurieri ed esploratori che hanno vagato alla ricerca di un tesoro inestimabile.

Il Perù venne visitato da avventurieri senza scrupoli come Sebastiano Caboto, Pascual de Andagoya, Francisco Pizarro e molti altri ma le vere ricchezze scoperte furono quelle degli Inca. Alcuni esploratori si spinsero fino al deserto peruviano per arrivare alle valli costiere: queste erano (e sono ancora oggi) particolarmente ricche frutti e prodotti al tempo sconosciuti. Tra i tesori che vennero portati in Europa nella prima metà del secolo XVI c'era anche il peperone, al tempo rigoglioso nella zona chiamata Ica.

Da quella che doveva essere El Dorado, il peperone, a modo suo un grande tesoro che cambiò il modo di cucinare, arrivò in Piemonte come riportato dagli annali della Reale Accademia di Agricoltura. Il particolare clima di Carmagnola diede a Domenico Ferrero l'intuizione di un coltura intensiva che ebbe uno straordinario successo. L'antico seme dell'Aji custodito dagli Inca a Carmagnola si trasformò nel Bragheis, un peperone unico al mondo e tra i più ricercati da chi si occupa di ricette e di mangiar sano: quadrato, corno di bue, trottola e tumaticot sono le star di Carmagnola.

A dare al peperone di Carmagnola un aspetto e un sapore inimitabile sono stati il clima, l'intuizione e la grande passione dei coltivatori ma forse pochi sanno che esiste una antica leggenda peruviana che dona al seme di questo prodotto un tocco magico.

Secondo la leggenda a Ica, dove il peperone cresceva spontaneo da secoli, esiste una laguna chiamata Huacachina: in questa regione, ancora prima degli Inca, vivevano un principe e una principessa. Un giorno il principe morì e la principessa pianse e pianse, tanto che le sue lacrime crearono una laguna, donandole poteri straordinari. Si racconta che la principessa viva tuttora nell’oasi con l’aspetto di una Sirena.

La laguna peruviana esiste ancora ed è considerata un luogo magico, fuori dal tempo, curativo e dove i desideri si avverano. La prossima volta che mangerete un peperone di Carmagnola esprimete un desiderio, potrebbe essere magico.