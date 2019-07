Sanremo: fumi e miasmi da valle Armea, il Comune vuole vederci chiaro. Sopralluogo del vice sindaco Sindoni con Polizia Municipale e Ufficio Ambiente (Foto)

Dopo le molte segnalazioni dei residenti il Comune vuole fare chiarezza sui fumi e i miasmi che a ogni ora provengono da valle Armea. Questa mattina il vice sindaco Alessandro Sindoni ha organizzato un sopralluogo insieme alla Polizia Municipale e all’Ufficio Ambiente per avere qualche chiarimento su quanto sta accadendo nella zona industriale ai piedi di Bussana, in particolare all'interno di un'azienda specifica.

Sono molti i residenti che, anche con diverse mail inviate alla nostra redazione, hanno segnalato il disagio, particolarmente presente in estate per via delle finestre aperte anche la sera. Secondo alcuni gli odori sarebbero così forti da provocare nausea e anche i fumi impedirebbero di tenere le finestre aperte a chi abita in zona.

Ora si attende di conoscere l’esito del sopralluogo e gli eventuali provvedimenti che il Comune adotterà.

Nei prossimi giorni, stando a fonti comunali, sembra che Palazzo Bellevue invierà la pratica ad Arpal e alla Regione per iniziare le procedure di verifica delle emissioni per dimostrare eventuali violazioni.