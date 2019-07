Blackout nella galleria della ciclabile a San Lorenzo: Area 24 "E' responsabile il Comune di Cipressa"

Per 'Area 24' il Comune di Cipressa è responsabile del blackout nella galleria San Giorgio della pista ciclopedonale del ponente ligure. Per questo la società, oggi in liquidazione, ha scritto al Sindaco Filippo Guasco, imputandogli la colpa del guasto, dovuto a un interruttore saltato, e in seguito ripristinato.

Nel frattempo però tre ciclisti erano caduti in galleria, tra questi il padre del Sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra, Elia, riportando alcune lesioni, per fortuna non gravi. I feriti hanno già presentato denuncia (tranne il padre del primo cittadino rivasco) nei confronti del comune amministrato da Guasco.