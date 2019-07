Arriva "In viaggio con Bubble" per ripulire la provincia di Imperia dai mozziconi di sigaretta

Girano l'Italia raccogliendo mozziconi di sigarette e sensibilizzando le persone su questo rifiuto, loro sono i ragazzi di 'In viaggio con Bubble' e tra pochi giorni saranno in provincia di Imperia. Il camper con Edoardo Manza e Valentina La Cara, tra domenica e lunedì si posteggerà nella zona tra Arma di Taggia e Bussana, a Sanremo.

7 mesi fa questa coppia, 24 anni lui e 22 lei, originari del Piemonte, ha scelto di lasciare casa e lavoro per dedicarsi ad una vita nomade ma rivolta alla salvaguardia dell'ambiente. Con loro c'è anche Bubble cagnolina e mascotte che tra una raccolta di mozziconi e l'altra aiuta i suoi padroni. Un progetto che li ha portati in giro per l'Italia ed all'attenzione dei media nazionali. Di loro si è occupata anche la nota trasmissione televisiva Le Iene.

Partiamo con una domanda semplice, chi siete e perchè lo fate? “Siamo due ragazzi che lavoravano in un negozio di telefonia e che hanno scelto di lasciare tutto. Abbiamo unito l’idea del viaggio all’idea ecologica. Se possiamo muoverci perché non farlo in modo rispettoso verso il pianeta e facendo vedere alla gente come anche piccoli gesti contribuiscano a rispettare il mondo. - raccontano Edoardo e Valentina - C'è tanto inquinamento ma manca l'informazione. Purtroppo anche le nuove generazioni non conoscono bene queste tematiche però conoscono i social così abbiamo pensato di utilizzare questi canali. Abbiamo messo un po' di soldi da parte abbiamo comprato un camper, attrezzatura per foto e video, un computer. L'idea è di viaggiare per l'Italia, sensibilizzare le persone su una tematica ambientale di attualità come la raccolta della plastica e dei mozziconi ed in più raccontiamo il territorio, valorizzando i posti che visitiamo anche parlandone da un punto di vista turistico”.

Infatti 'In viaggio con Bubble' è attivo su Instagram (LINK) e YouTube (LINK) ma è anche un progetto di crowdfounding sula piattaforma BeCrowdy (LINK). Siete influencer ambientalisti? “Sì, ci potremmo definire anche così. Abbiamo attivato un'iniziativa di raccolta fondi su questa piattaforma digitale per finanziare questo progetto itinerante. L'aiuto a volte può arrivare semplicemente da qualcuno che ti dà dei sacchetti per raccogliere i mozziconi o che si presta a darti una mano in questa azione, condividendo il nostro intento. Dove andiamo cerchiamo di coinvolgere anche altre realtà che come la nostra hanno a cuore l'ambiente. - aggiungono - Ci dedichiamo a queste azioni di pulizia e poi parliamo dell'Italia e dei suoi borghi”.

La domanda che in molti si staranno ponendo a questo punto è come campano questi ragazzi? “E' probabile – ridono – però non è un mistero. Noi viaggiamo con il nostro camper, abbiamo lanciato la nostra campagna di raccolta fondi anche per questo e cerchiamo anche sponsorizzazioni. Non c'è niente di male. E' capitato di aver trovato accordi con aziende locali o anche nazionali. Di recente uno dei nostri video '11mila sigarette in due ore', realizzato a Vercelli, ha attirato l'attenzione della 'Smooke' noto brand di sigarette elettroniche, che ha deciso di aiutarci”.



IL VIDEO - 11 Mila sigarette





11mila mozziconi è un numero davvero impressionante ma perchè raccogliete questo tipo di rifiuti? “E' importantissimo togliere dall'ambiente i mozziconi di sigaretta. In questo momento la maggior parte dell'attenzione è rivolta verso la plastica ma l’agente più inquinante al mondo sono i mozziconi. - spiegano i ragazzi - Ci sono studi che lo dimostrano. Un solo mozzicone in acqua ferma è capace di inquinare 40 litri d’acqua. Che cosa succede se il mozzicone entra in un tombino, quindi con acqua in movimento? Ecco i litri d'acqua inquinati salgono a 500. Sono dati spaventosi. Quindi diciamo che in due ore abbiamo tolto 11 mila mozziconi quindi potenzialmente potremmo aver salvato dall'inquinamento 5milioni 500mila litri d'acqua”.