Sanremo: troppe persone attraversano a piedi la Galleria Francia, lettrice chiede di sostituire le catene con dei cancelli

Una lettrice pone l'attenzione sui numerosi pedoni che continuano a transitare all'interno della Galleria Francia a Sanremo.



"Desidero portare all'attenzione generale la situazione pericolosa per i cittadini che nonostante il divieto, continuano a transitare grandi, piccoli, vecchi e giovani pedonalmente galleria Francia con la tolleranza colpevole del Comune. Sono state messe catene che periodicamente vengono rimosse e non ostacolano la grande quantità di gente che vi transita con il pericolo dei marmi che si staccano dalle pareti e lo smog. Incoscienti sì, ma incoscienti tollerati. Al posto delle catene servirebbero cancelletti alti. Pochi centinaia di metri in più di camminata non fanno male a nessuno... anzi".