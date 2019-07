Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 26 a domenica 28 luglio in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 26 LUGLIO

SANREMO

8.30-21.00. Festeggiamenti di Sant’Anna a Coldirodi: Santa Messa presso Oratorio Sant'Anna (h 8.30) + ‘Auguri Anna!!!’: percorso musicale per le vie del paese con omaggio floreale a tutte te donne di nome Anna (h 10) + S. Messa presso Chiesa San Sebastiano Martire (h 10.30) + S. Messa presso Chiesa San Sebastiano Martire (h 17) + a seguire Processione accompagnata dalla Banda PS. Rambaldi + Musica in Piazza con l'Orchestra ‘Sorrisi e Musica’ in Piazza San Sebastiano (h 21)



16.30. Visita dei parchi di Villa Ormond e Zirio e del Museo del Fiore (7 euro, ragazzi fino a 15 anni gratis, ingresso al Museo del Fiore incluso. Ritrovo davanti alla biglietteria della stazione ferroviaria di Sanremo



19.00. Nell'ambito del programma ‘Café' Philo’ della Società Italiana dei Francesisti, sezione di Sanremo, incontro condotto dal Prof. Julien Simonpieri di letteratura francese sul tema del Romanticismo. Bar L & G, Piazza Borea d'Olmo 1

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo sul solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre)

20.30. Per ‘Folies Royal 2019’, Music Time con Nina & Simone: duo musicale composto dalla voce femminile di Nina Skjerpen e da Simone Medagliani (sax e tastiere). Repertorio di hit internazionali ed italiane, tra influenze lounge e atmosfere jazzate, attualizzate in chiave pop e coinvolgente. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



21.00. Presentazione del libro ‘Con Maria nel Terzo millennio’ di Quirino Franchella a cura della direttrice della Scuola teologica, Dott.ssa Anna Rosaria Gioeni. Chiesa di Tutti i Santi, Corso Matuzia 1

21.30. ‘Balliamoci e Cantiamoci l’Estate’: spettacolo di musica e divertimento con lo showman Gianni Rossi. Piazza San Siro

21.30. ‘Bravo Jazz 2019’: esibizione della Sabroson Orchestra + Wir Ium: Bravo Jazz dj selection. Piazza San Costanzo, ingresso libero, fino al 27 luglio (più info)

IMPERIA

9.00-12.30. Apertura al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli (tutti i venerdì, fino a fine settembre)



15.30. ‘Gran tombolata’ aperta a tutti gli ultra sessantenni ed anche ai ragazzi inferiori ai 12 anni. Al termine, brindisi (salone climatizzato). Auser Filo d’Argento in Salita Frati Minimi 3

18.00. Inaugurazione della mostra pittorica ‘Di Mare’ di Aurora Alecci. ArteCafè in via Don Abbo 11



19.30. ‘Un Borgo in cerca d’autore’: ricco Apericena + Concerto Di Francesco Rainero in Tour 2019. Campo di Pallapugno nell'Oratorio della Parrocchia San Giuseppe in Piazza Mazzini

20.00. Cene in Borgo (h 20) + magie e giochi a cura del Cirque Jemino & scuola di circo Faranuka + Fuochi d'artifìcio (h 22.45). Borgo Marina



21.00. ‘Speciale Giraparasio’: trekking urbano in compagnia del naturalista, storico, scrittore Natalino Trincheri alla scoperta della fauna e della flora. Ritrovo in Piazza del Duomo, info 331 6992009

21.15. Per la Rassegna ‘Un libro aperto’, incontro con l’autrice Alessandra Chiappori in via Antica dell’Ospizio a Oneglia. L'autrice è presentata da Milena Arnaldi, con letture di Matteo Ghidella, ingresso gratuito

VENTIMIGLIA

21.00-23.00. ‘Il Museo al brillar di stelle’: apertura straordinaria delle sale espositive, visite guidate, laboratori didattici peri più piccoli ‘Ludo et disco: Gioca con gli antichi romani’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41 (tutti i venerdì fino al 31 agosto)

21.00. ‘Battaglia dei Fiori Kids: sfilata dei carri infiorati a cura della Pro Loco Intemelia sul Lungomare



VALLECROSIA



21.15. Serata di teatro con accompagnamento di violoncello: evento a cura di Lilia De Apollonia col suo gruppo Reading & Drama, da Cechov sino a Dario Fo, risate ironiche e brani d'autore. Parco valdese, entrata libera

BORDIGHERA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Villa Regina Margherita, via Romana 34, fino al 31 luglio (più info)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

19.30. Cena + Carnevale d’Estate con varie animazioni. Sasso di Bordighera, info 328 3273672

OSPEDALETTI



19.00. Per ‘Aperibook’, ‘Di punto in bianco’: incontro con l'autore Cristina Rava. Bar New Pinky’s, Corso Regina Margherita 27

21.30. ‘Viaggio con Sidel’: rassegna Teatro Bimbi con la Compagnia di Matteo Curatella. Piazza IV Novembre

TAGGIA ARMA

8.00-23.00. ‘Liguria on the road’: tappa del Tour regionale con collegamenti in diretta dallo studio di Primo Canale di Genova. Campo Sportivo ‘Marzocchini’, Via S. Martino

16.15. 'Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia': visita guidata gratuita della parte medievale del centro storico e del Convento dei Padri Domenicani di Taggia (ingresso convento 5 eu). Ritrovo alla fermata del bus di linea Villa Boselli oppure a Taggia alle 16.30 in Piazza IV Novembre, info 338 6913335

18.30. Per il tour letterario ‘Mare d'Inchiostro’, lo scrittore e presidente di Monginevro Cultura, Sergio Donna, racconta il suo ultimo libro ‘Portoni di palazzi torinesi’ (Torèt, Monginevro Cultura). Presenta Luca Valentini. Time Café, ingresso libero

20.00. Prima giornata del 5° Trofeo Cactusmania: Trofeo Open Femminile di tennis. Taggese Tennis Club

21.00. Corto in spiaggia: serata finale della quarta edizione del Festival Internazionale di cortometraggi a bordo mare in collaborazione con l’associazione culturale W.A.A. Lido Idelmery, Lungomare di Ponente 102/B (più info)

RIVA LIGURE



21.30. Riva-Rock: Musica Live in Piazza Matteotti

DIANO MARINA



11.15. Per Summer 2019, lezione gratuita di AcquaGym ai Bagni Miramare

17.00-24.00. ‘Giochiamoci l'Estate 2019’: 11a edizione del Festival del Gioco Intelligente a cura dell'Associazione Nucleo Ardente. Piazza Martiri della Libertà e Corso Roma, fino al 28 luglio

21.30-24.00. ‘Balliamoci l’estate 2019!”: serata di ballo e divertimento con musica dagli 70/80 fino alle hit del momento, animata dallo showman Gianni Rossi. Molo delle Tartarughe, ingresso libero (tutti i lunedì, mercoledì e venerdì sino al 30 agosto)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al sabato, escluso il mercoledì)

17.30-19.30. Animazione gratuita per bambini e ragazzi. Zona Anfiteatro (tutti i mercoledì, giovedì e venerdì), fino al 1 settembre



19.30. ‘Festa dei Rebatta Buse’ (manifestazione con raccolta fondi da destinare in beneficenza): specialità gastronomiche + musica live a cura dei Mercenari (Rock e cover Rommates) e Ballbreakers (migliore tribute band AC/DC italiana). Area Manifestazioni, fino al 28 luglio



21.00. Festa patronale di Sant'Anna in località Poiolo, con serata musicale a cura della Brilla band



21.00. Per il Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale XXXII Rovere D'Oro e Giovani Talenti, esibizione di Gloria Cianchetta (piano), premiata Rovere d’Oro 2018. Direzione artistica del M° Christian Lavernier. Sagrato del Santuario N.S. della Rovere, ingresso libero, fino al 27 luglio (più info)

CERVO

20.30. Il Trenino Turistico del Golfo: Diano Castello percorso storico-culturale con visita guidata ripetuto più volte. Partenza dal Bar Cervo, tutti i venerdì sino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

21.30. 56° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo: concerto di Paolo Fresu & Daniele Di Bonaventura with Jaques Morelenbaum. Piazza dei Corallini (più info)

ENTROTERRA

AIROLE

18.00. Serata enogastronomica + Piano Bar con il gruppo musicale D-Sparsi. Piazza del paese

BADALUCCO

17.00-24.00. ‘UpArt Festival 3’: una due giorni per festeggiare le diverse sfumature dell'arte: dalla musica, al teatro, alla danza con spunti di artigianato, spiritualità, laboratori e performance. Luoghi vari, anche domani (più info)



CASTELVITTORIO



19.00. Festival dell’alta Val Nervia: concerto dal titolo ‘Jazz night at the Piazza’ con Bobo Moreno, vocal, Massimo Dal Pra, piano, Mirco Rebaudo, sax. Alle 21, il Trio ‘K’. Piazza XX Settembre (più info)

COSTARAINERA

21.00. Notte di Note a Sant’Antonio con Riccardo Zegna (RINVIATO)

DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, fino al 31 luglio (più info)



POMPEIANA

21.00. Inaugurazione mostra di pittura dal titolo ‘Punti d'arte’ con le opere di Anna Maria Acquista, Maria Maddalena Garibaldi e Claudio Grone. Antico frantoio Raffaele Conio, fono al 28 luglio, ingresso libero



PORNASSIO



20.00. 28esima edizione della Festa della Croce Bianca: ‘cena di pesce’ + ballo sotto le stelle con 3 dj fino alle prime luci del mattino. Forte Centrale di Nava (più info)



VALLEBONA



21.15. Omaggio al Festival di Sanremo con Bruno Gambarotta: lo scrittore piemontese racconta episodi e racconti curiosi del Festival della Canzone Italiana con il giornalista Claudio Porchia e intermezzi di PeNeLoPe. Piazza XX Settembre

FRANCIA

BEAULIEU SUR MER

20.30. Festival ‘Les Nuits Guitares’. Jardin de l'Olivaie, fino al 27 luglio (più info)

MENTON

18.00. Concerto per il Festival de Musique de Menton (70a edizione). Palais de l'Europe (più info)

MONACO

20.00. ‘L'Été Danse!’: spettacolo di balletto ‘La Bisbetica Domata’ di Jean-Christophe Maillot, della Compagnia dei Balletti di Monte-Carlo. Grimaldi Forum Monaco - Salle des Princes (più info)

20.30. Gala della Croce Rossa Monegasca con John Legend. Le Sporting Monte-Carlo - Salle des Etoiles, info +377 98063636

NICE

19.30, 21.00 & 22.00. Per Nice Classic Live, tris di concerti. Cloître du Monastère de Cimiez (il programma a questo link)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



SABATO 27 LUGLIO

SANREMO



9.30. Inizio della 24orissima di Beach Volley. K-Beach e Bagni Gabriella (più info a questo link)



10.00. Manifestazione sportiva ‘Sanremo Vertical Tri’: partenza a nuoto dall’ultima spiaggia di Sanremo confinante con Arma fino all’ultima spiaggia di Arma-Taggia (circa 1800 m) + pedalata in bici fino a Triora attraversando tutta la valle Argentina (circa 36km) + corsa per altri 10 km fino alla vetta del Monte Saccarello 2200 s.l.m. Info 347 4246575 (più info) 17.00-19.30. Apertura della Villa Romana della Foce, nota anche come Villa Matutia: sito archeologico con i resti di una dimora signorile di epoca romana e con annesso un complesso termale. Via S. Rocco lungo la pista ciclabile a ridosso del muro sud del Cimitero Monumentale della Foce 17.00-22.00. Per ‘Forte d'Estate’ a cura dell'Associazione Spazivisivi, mostra di Ivo Saglietti dal titolo ‘Sotto la Tenda di Abramo - Deir Mar Musa El-Habasci’. Forte di Santa Tecla, fino all’8 agosto (più info)

19.15. Paolo Ottonello presenta il suo libro ‘Sorte del commesso informatore’. Dialoga con l’autore Massimo Milone. Segue aperitivo. A cura dell’Associazione Pigna Mon Amor’. Piazzetta dei Ferri

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo sul solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre)

20.30. Per ‘Folies Royal 2019’, Music Time a cura di Marisa Fagnani & Silvano Manco. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.30. Spettacolo di Raf e Umberto Tozzi. Roof Garden del Casinò (su invito), info 0184 595266

21.00. Per la chiusura dei festeggiamenti di Sant’Anna a Coldirodi, ‘Carnevale estivo in Piazza: DJ set Alex Frenz & Bitwa in Piazza 5an Sebastiano

21.00. Per la stagione estiva dei Martedì Letterari del Casinò (eccezionalmente di sabato), Gennaro Sangiuliano, Direttore del Tg2 Rai, presenta i libri ‘Trump vita di un presidente contro tutti’ (Mondadori) e ‘Putin. Vita di uno zar’ (Mondadori) . Partecipa Carlo Sburlati. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero fino ad esaurimento posti

21.00. Per la 22esima Rassegna di teatro dialettale ‘Nini Sappia’, spettacolo della Compagnia teatrale ‘La Torretta’ di Savona dal titolo 'Il Cacciator del Bosco'. Piazza San Siro, ingresso libero

21.30. ‘Bravo Jazz 2019’ (ultimo appuntamento): esibizione dei The Muleteers + Bravo Jazz dj selection. Piazza San Costanzo, ingresso libero (più info)

IMPERIA

20.00. Cena in Borgo in piazza Parasio a Cura del Circolo Parasio

21.00. Nell’ambito della Settimana Vivaldiana Nazionale 2019 e del Vivaldi's Tour 2019 Milano-Venezia-Amsterdam, esecuzione di Sonate e Concerti da camera di Tomaso Albinoni ed Antonio Vivaldi a cura de' I Solisti dell'Orchestra da Camera Italiana ‘Antonio Vivaldi’ + presentazione monografia ‘Tu es Sacerdos in aeternum! Antonio Vivaldi e la musica vocal sacra a Venezia tra XVII e XVII secolo’ curata da Vittoria Aicardi e Roberto Allegro. Santuario N.S. delle Grazie in frazione Montegrazie



21.00. Nell'ambito della 'Settimana Nazionale Vivaldiana 2019, concerto della IX Stagione delle Serate Organistiche Leonardiane, esibizione del quintetto di ottoni ed organo con il Quintetto della West Texas University (USA) e con l’organista Giorgio Revelli. Duomo di San Maurizio



21.15. Serata di musica e spettacolo ‘Gens’, con Valeria Tron e Carlo Pestelli, un incontro di lingue che slega i confini, due cantautori, due amici che si incontrano sul palco guidati da un filo invisibile che muove i loro destini. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al numero 329 49 55513

VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mercatino brocante: circa 50 bancarelle propongono porcellane artistiche, oggetti da collezione, vecchie argenterie, fantasiosi bijoux, piccolo antiquariato. Gardini pubblici (ogni 2° e 4° sabato del mese)

18.00. ‘Non Solo Spiaggia 14’: conferenza di M. Mariotti e G. Campodonico dal titolo ‘Alwin Berger, il giardiniere degli Hanbury. Un uomo da conoscere’ + alle ore 20, cena a base di cozze (prenotazioni al 320 0299962). Sede SOMS, via della Pace a Grimaldi Superiore, ingresso libero (più info)

20.00. Offerta del Cero e raduno della Permissione: sfilata in abiti storici a cura dell’Ente Agosto Medievale. Centro storico

20.00. ‘Hanbury19cheSpettacolo!’: brindisi di benvenuto in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommeliers delegazione Imperia + ‘Detalles de Tango’ con Davide Ravasio cantor envitado + Concerto musicale con Claudio De Romualdo al bandoneon, Leonardo Ferretti al pianoforte, Olesya Rusina al violino + ‘Milonga al chiar di Luna’. Giardini Hanbury (più info)

21.30. Per il primo appuntamento della 13a edizione del festival Terre di Confine, concerto ‘Sconfinando’ con Antonella Ruggiero + Banda di Piazza Caricamento. Evento a cura di Terre di confine, Perinaldo Festival e i concerti del Ponente ligure. Forte Dell'annunziata, Via Verdi 41, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (più info)

BORDIGHERA

10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Villa Regina Margherita, via Romana 34, fino al 31 luglio (più info)



16.30. ‘I luoghi di Claude Monet’: facile passeggiata guidata, nei luoghi dipinti da Claude Monet a Bordighera e visita alla mostra a Villa Regina Margherita (10 euro, ragazzi fino a 15 anni gratis). Ritrovo davanti Ufficio Turismo, Via Vittorio Emanuele 172, info 338 1375423



18.00-23.00. Inaugurazione esposizione dell’artista Marco Forte, ospite Carol Invernici. Via Dritta22, fino al 1° agosto

19.30. Serata gastronomica danzanti preceduta dalle 20.30 da piccolo spettacolo festival artisti di strada del Teatro dei Mille Colori. Sasso di Bordighera, info 328 3273672

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.00. Il Teatro dei Mille Colori presenta uno spettacolo di animazione dedicato ai bambini dal titolo ‘L’Armadio della Zia’. Chiosco della Musica sul Lungomare Argentina

21.30. Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Bordighera diretta dal M° Massimo Dal Prà dal titolo ‘La Musica Latino Americana’: musiche di Jobim, Piazzolla e Prado. Giardini Lowe (12 euro, ridotto 10 euro)

TAGGIA ARMA

19.00. ‘Aspettando Sant’Erasmo’: Gara podistica non competitiva, 5 km o 10 km in collaborazione con l’associazione ‘RunningFree’ Arma Taggia. Partenza da Piazza Chierotti (più info)



21.00. Per 'Aspettandi Sant'Erasmo, concerto del l'Orchestra Sinfonica di Sanremo sul sagrato della Chiesa Parrocchiale.

RIVA LIGURE



21.30. ‘La Notte del Wrestling’: intrattenimento musicale in Piazza Ughetto

SAN LORENZO AL MARE

21.00. Emozioni Italiane con Guido Monzitta. Zona Mare

DIANO MARINA



11.15. Per Summer 2019, lezione gratuita di AcquaGym ai Bagni Nettuno

15.00-23.00. Mostra di pittura collettiva ‘a cielo aperto’ 2019 a cura del gruppo di artisti dianesi ‘Dipingiamo insieme’ con esposizione di opere manufatte ed originali. Via Genala, angolo Via Genova

17.00-24.00. ‘Giochiamoci l'Estate 2019’: 11a edizione del Festival del Gioco Intelligente a cura dell'Associazione Nucleo Ardente. Piazza Martiri della Libertà e Corso Roma, fino al 28 luglio

19.00. Festa patronale di San Giacomo 2019 in frazione Diano Calderina: Santa Messa e processione con la partecipazione della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’. Chiesa Parrocchiale di San Giacomo e vie del borgo

19.45. Il Trenino Turistico del Golfo 2019: percorso serale con Giro Golfomare (2 euro) ripetuto più volte (ad intervalli di un'ora) con diverse soste intermedie. Partenza ed arrivo in località Sant’Anna, tutti i giorni della settimana escluso il venerdì fino al 1 (per saperne di più cliccare questo link)

21.30. Rappresentazione dell’Opera completa del ‘Don Giovanni’ di W.A. Mozart, nell'ambito della tradizionale rassegna estiva ‘Estate Musicale Dianese’, giunta alla 8a edizione. Evento a cura dell'Associazione Amici della Musica del Golfo Dianese. Direzione artistica a cura dell'Associazione Ritorno all'Opera. Parco di Villa Scarsella, info 338 1118108 (locandina)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al sabato, escluso il mercoledì)



19.30. ‘Festa dei Rebatta Buse’ (manifestazione con raccolta fondi da destinare in beneficenza): specialità gastronomiche + musica live a cura di Polo Dj (intrattenimento musicale di vario genere) e Antani Project (mega band rock, pop e ska, con la carica di un’intera sezione di fiati). Area Manifestazioni, fino al 28 luglio



21.00. Per il Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale XXXII Rovere D'Oro e Giovani Talenti, Concerto Finale e assegnazione premio Rovere d’Oro 2019. Direzione artistica del M° Christian Lavernier. Sagrato del Santuario N.S. della Rovere, ingresso libero (più info)

CERVO

16.15. Il Trenino Turistico del Golfo: la Valle Dianese con percorso Diano S. Pietro – Diano Borganzo – Diano Roncagli – Evigno - Diano Arentino (6 euro). Partenza dal Bar Giada, ogni sabato fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)



21.15. Presentazione romanzo ‘Mario e il suo Doppio’ di Marco Giannini. Introduce Francesca Rotta Gentile. Palazzo Viale, ingresso libero



ENTROTERRA

BADALUCCO

17.00-24.00. ‘UpArt Festival 3’: una due giorni per festeggiare le diverse sfumature dell'arte: dalla musica, al teatro, alla danza con spunti di artigianato, spiritualità, laboratori e performance. Luoghi vari (più info)

CAMPOROSSO

19.30. Serata gastronomica a cura dei Volontari Antincendio della Protezione civile di Camporosso. Palatenda in località Bigauda, anche domani

CARPASIO



10.00-18.00. ‘Corsa dei Carretti’: 1° Gran premio ‘Valle Argentina’ con percorso Prati Piani – Carpasio. Gara di Speed Down (carretti in discesa). Ritrovo in Piazza Garibaldi, anche domani (più info)



CASTELVITTORIO



18.30 & 21.00. Festival dell’alta Val Nervia: Soloconcert con Bjarke Mogensen, Accordeon. Music by Domenico Scarlatti, Piotr I. Tchaikovsky, J. S. Bach, Astor Piazzolla, Poul Ruders & Anders Koppel (Chiesa Santa Caterina h 18.30) + Opera at the piazza: concerto con 8 giovani talenti e con Elsebeth Dreisig, soprano con Charles Kilpatrick, piano. Piazza XX Settembre (più info)

CHIUSAVECCHIA

19.45. ‘Cantina in scena, evento di Vino, teatro e musica’: cena + dalle 21.45, concerto con Giovanni Sardo al violino e Sergio Scappini alla fisarmonica in ‘Un insolito duo’, protagonista il Rossese di Dolceacqua. Musiche di Nino Rota, Sergio Scappini, Astor Piazzolla. George Bizet. Giacomo Puccini. Cantina Ramoino a Sarola (40 euro a persona), prenotazione indispensabile al 333 678 1228

DOLCEACQUA

10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, fino al 31 luglio (più info)

21.00. Esibizione della Scuola Urban Theory di Vallecrosia. A cura del Centro culturale ricreativo Dolceacqua. Piazza Mauro, ingresso ad offerta libera

DOLCEDO

21.15. ‘Per le vie del Borgo’, spettacolo musicale del Trio Chagall, trio per archi e pianoforte, composto da tre giovani promesse della musica italiana. Chiesa di S.Tommaso, ingresso ad offerta libera



MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i sabati e le domeniche di luglio). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489



POMPEIANA

16.00. Torneo ‘Carciofo d'oro’ a cura dell'Associazione A.S.D. Pompeiana Petanque. Bocciofila del paese



PONTEDASSIO



19.00. Sagra della lumaca e degli spiedini a Villa Viani: stand gastronomici + danze con l’orchestra ‘Christian e la Luna Nueva’. Piazza del paese, anche domani (più info)



ROCCHETTA NERVINA



20.00. Sagra della Capra e Fagioli: serata gastronomica + musica live con il gruppo ‘Full Optional’. Area Manifestazioni

SEBORGA



20.30-00.30. Serata enogastronomica e danzante organizzata dalla Pro Seborga con l’Orchestra ‘I Remix Group’ + baby dance per i più piccoli. Piazza nuova del paese



TRIORA



19.00. ‘Sagra dei Sugeli’: sugeli (gnocchetti di acqua e farina) al sugo o al brusso (tipica ricotta fermentata di capra), rostelle, salsiccia alla brace o con fagioli, cundiun e dolci + accompagnamento musicale a cura del gruppo ‘I Ciansunier’. Frazione Verdeggia



VASIA



17.00. Laura Marvaldi presenta il suo romanzo ‘Maddalena e il mondo oltre gli ulivi’. Introduce l’autrice Fabio Natta + inaugurazione murales realizzato da Davide Donatelli + rinfresco offerto dall’Associazione Antica Contea di Pietralata. Giardini dell'ex asilo S. Giuseppe, in via case Martini 6

FRANCIA

BEAULIEU SUR MER

20.30. Festival ‘Les Nuits Guitares’. Jardin de l'Olivaie, fino al 27 luglio (più info)

MONACO

20.00. ‘L'Été Danse!’: spettacolo di balletto ‘La Bisbetica Domata’ di Jean-Christophe Maillot, della Compagnia dei Balletti di Monte-Carlo. Grimaldi Forum Monaco - Salle des Princes (più info)

20.30. Sporting Summer Festival 2019 con Philip Kirkorov. Le Sporting Monte-Carlo - Salle des Etoiles (più info)

22.00. ‘Monaco Art en Ciel’: concorso internazionale di fuochi d’artificio (Spagna), a cura del Comune di Monaco. Alle 20.30 e 22.30, cine concerto ‘La folle storia del cinema’. Port de Monaco (più info)

MENTON

21.30. Concerto per il Festival de Musique de Menton (70a edizione). Parvis Saint-Michel Archange (più info)

ST PAUL DE VENCE

21.00. Festival de Saint-Paul de Vence: concerto di Yulianna Avdeeva. Place de la Courtine (più info)

DOMENICA 28 LUGLIO

SANREMO

18.30. Termine della 24orissima di Beach Volley. K-Beach e Bagni Gabriella (più info a questo link)

19.00. Per ‘Folies Royal 2019’, Baby Show con il teatro del Mille Colori + Music Time a cura ‘The swing jazz duo’: originale duo sax, voce e pianoforte con repertorio di pezzi soft jazz e brani evergreen reinterpretati in chiave swing. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo sul solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre)



21.00. ‘Liber&Tanto’: spettacoli di danza a cura dell’associazione Pro Ballet. Piazza San Siro

21.00. ‘Aria de Festival!’: commedia dialettale messa in scena dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo. Piazza della frazione di Poggio, ingresso libero



21.00. Per ‘Il Tenco Ascolta’, esibizione dei cantautori: Sandro Joyeux, Alti & Bassi e Jacopo Perosino. Ospite speciale della serata Enrico Nigiotti. Anfiteatro San Costanzo, nel cuore della Pigna



IMPERIA



19.30 & 20.30. Presentazione libro fotografico a fumetti ‘Storiemigranti’ di Nicola Bernardi & Sio (h 19.30) + cena sudanese. Csa La Talpa e l’Orologio, info 349 8867916 (più info)

VENTIMIGLIA

9.30. ‘Simuve Bus’: servizio di trasporto gratuito che tocca i maggiori siti di interesse cittadini. Andata: partenza da largo Pertini (angolo via Cavour, h 9.30 -10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30). Tappe: Centro Storico, MAR Forte dell'Annunziata, Giardini Hanbury, Museo Balzi Rossi. Ritorno: partenza dalla Pineta dei Balzi Rossi (h 11 – 12 – 16 – 17 – 18 - 19. Tappe: Giardini Hanbury, MAR Forte dell'Annunziata, Centro Storico (tutte le domeniche, sino al 27 ottobre)

10.30-17.00. ‘Ludo et disco: Gioca con gli antichi romani’: visite guidate e attività per i più piccoli in coincidenza con i passaggi del bus navetta gratuito. Museo Archeologico al Forte dell'Annunziata (anche l’11 e il 25 agosto)

21.00. ‘Voci, note e volti sotto le Stelle’: concerto benefico a favore della Lilt con i Lost in Blues con la partecipazione di Max Borelli e Roberto Maini. Forte dell’Annunziata, info 370 324 46167

21.00. Giochi Storici: disfida dei Sestieri a cura dell’Ente Agosto Medievale. Piazza Colletta, centro storico

BORDIGHERA

10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Villa Regina Margherita, via Romana 34, fino al 31 luglio (più info)



20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI



16.00. ‘Ronde al tramonto’: Raduno di auto e moto d’epoca a cura del ‘Comitato Circuito’. Giardini di Corso Regina Margherita

21.30. ‘Omaggio alla canzone italiana’ a cura dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo con Cristina Noris (clarinetto), Vitaliano Gallo (fagotto chitarra e armoniche), Andrea Olivero (pianoforte e clavinova). Piazza Sant'Erasmo

TAGGIA ARMA

8.00-23.30. ‘Fiera di Sant’Erasmo’: circa 70 espositori dalla Liguria e dal Nord Italia presentano i loro prodotti sul Lungomare di Arma

18.00-23.00. Per i Festeggiamenti in onore di Sant’Erasmo la statua del Santo viene imbarcata sul tradizionale gussu ligure per la benedizione del mare. Alla sera lo specchio d’acqua viene illuminato da migliaia di lumini che compongono disegni fantastici. Alle 21.30, processione storica con 70 comparse in costume d'epoca. Alle ore 22.30, grande spettacolo di fuochi d’artificio in collaborazione con l’Associazione Fuochi Storici di Taggia. Lungomare cittadino

23.00. Serata discoteca a cura dj Federico Staltari e con MasterDbj, vero e proprio mito in Liguria che, con la sua happy music, da quasi 30 anni fa ballare intere generazioni. Piazza Chierotti

RIVA LIGURE

17.00-24.00. ‘Giochiamoci l'Estate 2019’: ultimo giorno dell’11a edizione del Festival del Gioco Intelligente a cura dell'Associazione Nucleo Ardente. Piazza Martiri della Libertà e Corso Roma

21.15. ‘Bim Bum Bam - Cinema in spiaggia’: proiezione del film d'animazione ‘Alla ricerca di Dory’. Spiaggia Tamerici

DIANO MARINA



18.00. Festa patronale di Sant'Anna 2019 in frazione Serreta: Santa Messa e processione con la partecipazione della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’. Chiesa di Sant'Anna

19.45. Il Trenino Turistico del Golfo 2019: percorso serale con Giro Golfomare (2 euro) ripetuto più volte (ad intervalli di un'ora) con diverse soste intermedie. Partenza ed arrivo in località Sant’Anna, tutti i giorni della settimana escluso il venerdì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)



21.30. ‘30 Minuti di Bellezza - Il Galà 2019: evento di moda e musica ideato da Carmine Esposito con esibizioni live e moda. Ospiti della della serata: Arisa, Cristiano Malgioglio, Pierdavide Carone, Marco Carta, Le Deva, Alessandro ‘ALO’ Casini, Simone Alessio, 2Lè. Presentano Carmine Esposito e Ilaria Decaro. Molo delle Tartarughe (locandina)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



19.30. ‘Festa dei Rebatta Buse’ (manifestazione con raccolta fondi da destinare in beneficenza): specialità gastronomiche + musica live con la Long Island Band (Ska / Rocksteady / cover band) e Deja Vu (pop / rock / dance revival cover band). Area Manifestazioni

CERVO

21.30. 56° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo: concerto de ‘Le tre sorelle’. Area naturalistica ‘Parco del Ciapà’ (più info)

ENTROTERRA

AIROLE

10.00. Festa della Lavanda: Rievocazione antichi mestieri nella Piazza SS Giacomo e Filippo con Mercatino Brocante + musica live del gruppo ‘Ambaradan’

ARMO

16.30. ‘Le Veglie d'Armo’: Premiazione del XVI° concorso di poesia dialettale dal tema 'La cucina degli Orti. Piazza del Borgo

AURIGO



10.00. Messa e pranzo tra i vigneti al Santuario di Sant’Andrea

BORGOMARO

21.00. Per la 2ª edizione della ‘Liguria delle Arti - Lo spettacolo della bellezza’, Beatrice Astrua racconta il polittico ‘Gesù incontra la Veronica di Raffaello De Rossi’ + musiche di Niccolò Paganini e Johann Sebastian Bach, eseguite al clarinetto da Alessandro Barlucchi del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova + Pino Petruzzelli legge Jacopo da Varagine, Angelo Barile, Alessandro Varaldo, Francesco Biamonti, Giorgio Caproni, Camillo Sbarbaro, Giovanni Boine. Pieve dei Santi Nazario e Celso, ingresso libero

CAMPOROSSO

19.30. Serata gastronomica a cura dei Volontari Antincendio della Protezione civile di Camporosso. Palatenda in località Bigauda

CARPASIO



9.00-18.00. ‘Corsa dei Carretti’: 1° Gran premio ‘Valle Argentina’ con percorso Prati Piani – Carpasio. Gara di Speed Down (carretti in discesa). Ritrovo in Piazza Garibaldi (più info)



CASTELVITTORIO



19.00. Festival dell’alta Val Nervia (ultimo appuntamento): concerto in piazza con tutti gli artisti partecipanti alla rassegna. Piazza XX Settembre (più info)

COSTARAINERA

15.00. Corsi e Percorsi il Natura. Parco del Novaro

DOLCEACQUA

9.00-19.00. Mercatino del biologico e dell'antiquariato in Piazza Mauro e Piazza Garibaldi

10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, fino al 31 luglio (più info)

LUCINASCO



8.30. Festa della famiglia al Santuario della Maddalena: ritrovo sulla piazzetta Vittorio Veneto presso il Bar a Villa Guardia (h 8.30) + partenza verso il Santuario (h 8.45) + arrivo alla Maddalena (h 10.30) + S. Messa solenne nel Santuario e benedizione delle famiglie (h 11) + pranzo al sacco sui prati e primo freddo offerto dalla Parrocchia (h 12) + concerto (h 16) + ritorno a Villa Guardia con visita dell'Oratorio San Carlo Borromeo e del Cenacolo della Madonna della Neve (h 16.30), info 334 7980872



16.00. Per i ‘Concerti sul Lago’, ‘Inferno e Paradiso’: concerto con l’Ensemble ‘La Redonda’: viaggio di Note e ‘Canti’ dalla Divina Commedia commentati in Musica. Chiesa della Maddalena

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i sabati e le domeniche di luglio). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489

OLIVETTA SAN MICHELE

21.15. Per la 27a edizione del Festival di Musica da Camera di Fanghetto, concerto del Duo composto da Pier Luigi Maestri al flauto e Cristina Orvieto al clavicembalo. In programma musiche del barocco italiano. Piazza della frazione di Fanghetto



PERINALDO

21.30. Per la 13a edizione del festival Terre di Confine, concerto ‘Mugan’ con il gruppo Tamtando. Evento a cura di Terre di confine, Perinaldo Festival e i concerti del Ponente ligure. Piazza del Paese (più info)

PIETRABRUNA

21.00. ‘Ciak, si suona 2’: indimenticabili colonne sonore con Sax e Piano



PIGNA



9.30. ‘I Balconi di Marta e il Forte Sotterraneo’: escursione a cura dell’associazione ‘Liguria da Scoprire’ (10 euro). Ritrovo nel piazzale di Colle Melosa oppure alle 8.15 davanti alla nuova stazione ferroviaria di Taggia, info 338 1375423

POMPEIANA



21.00. Presentazione libro ‘La Mietitrice’ di Giuseppe Fasuolo. Sala Consigliare del Comune, ingresso libero



PONTEDASSIO



19.00. Sagra della lumaca e degli spiedini a Villa Viani: stand gastronomici + danze con l’orchestra ‘Laura Fiori’. Piazza del paese, anche domani (più info)



TRIORA



21.15. Concerto del Coro Mongioje di Imperia con brani della tradizione popolare italiana e straniera. Piazza Tommaso Beato Reggio



FRANCIA

MONACO

20.00. ‘L'Été Danse!’: spettacolo di balletto ‘La Bisbetica Domata’ di Jean-Christophe Maillot, della Compagnia dei Balletti di Monte-Carlo. Grimaldi Forum Monaco - Salle des Princes (più info)

21.30. Concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada con Nelson Freire al pianoforte. In programma: Ludwig van Beethoven. Palazzo del Principe - Cour d'Honneur (più info)

MENTON

21.30. Concerto per il Festival de Musique de Menton (70a edizione). Parvis Saint-Michel Archange (più info)

ST PAUL DE VENCE

21.00. Festival de Saint-Paul de Vence: concerto di Laurent Korcia & Alexandre Kantorow. Place de la Courtine (più info)

