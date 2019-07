Sanremo: Vigili del Fuoco in azione per un incendio boschivo in località Gozo (foto e video)

Vigili del Fuoco in azione questa sera a Sanremo, dove su una collina in località Gozo si sono scatenate le fiamme.



Sul posto una squadra del comando matuziano che sta raggiungendo la zona dell’incendio, che, almeno inizialmente era lontana dalle abitazioni. Le fiamme si stanno però espandendo e si sta avvicinando alle case. Sul posto anche una squadra di volontari, rangers e carabinieri.







La colonna di fumo è visibile da tutta la città e sono molte le segnalazioni giunte alla nostra redazione. Nei dintorni si sono radunati alcuni curiosi. I Vigili del Fuoco chiedono di tenersi lontani dalla zona dell'incendio per non ostacolare le operazioni di spegnimento.



Non c'è pericolo di evacuazione di case, come ha spiegato il comandante della Polizia Municipale di Sanremo Claudio Frattarola. "E' stata colpita la macchia mediterranea. - ha detto a Sanremo News - Tutte le squadre sono sul posto".



Le fotografie sono di Tonino Bonomo.