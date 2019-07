Sanremo: a fine luglio torna “IntegrAbilmente in Mare”, una giornata attività in mare nel nome dell’integrazione

Come ogni anno si rinnova l’appuntamento con “IntegrAbilmente in Mare”, l’evento organizzato in collaborazione tra la Polisportiva IntegrAbili, la Capitaneria di Porto, Hsa Italia e Comune di Sanremo, giunto alla sua quarta edizione.

Dalle 9.30, in piazzale Vesco, una lunga serie di eventi in mare all’insegna dell’integrazione. Ospiti saranno: 5° Nucleo Sub Guardia Costiera, Nucleo Carabinieri Subaquei di Genova e gli acquascooter della Polizia di Stato.

L’evento è stato presentato questa mattina in Comune a Sanremo alla presenza della Polisportiva IntegrAbili, del sindaco Alberto Biancheri e dell’assessore a Sport e Turismo Alessandro Sindoni.

“Grazie alla Polisportiva, sono un esempio di attivismo, grazie anche alle associazioni che partecipano, sono una realtà fondamentale nel tessuto cittadini - ha dichiarato Sindoni - saremo sempre a supporto di queste iniziative che aiutano a far dimenticare le disabilità”.

“Quello che oggi viene proposto dalla Polisportiva IntegrAbili ha una grande credibilità - ha aggiunto il sindaco Biancheri - vi ringraziamo anche per averci fatto conoscere un mondo che prima non conoscevamo così bene, speriamo di dare risposte a tutte le vostre domande”.

Il programma della giornata: alle 9.30 ritrovo dalla Canottieri Sanremo; 10.30 imbarco e attività di superficie; 11 immersioni subacquee presso la Secca del Faro; 12.30 rientro e chiusura attività; 13 buffet e consegna attestati.

I sub disabili supportati da Buddy e istruttori si organizzeranno con i gommoni per l’immersione con i sub di Guardia Costiera, Carabinieri e Polizia di Stato. Nel frattempo, in collaborazione con la Lega Navale e i Canottieri, sono in programma prove e dimostrazioni di vela e canoa.