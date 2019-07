Sanremo: martedì prossimo l'incontro ufficiale, Antonio Fera entra nel Cda di Amaie Energia. Tra 7 mesi sarà Presidente?

E’ fissato per la prossima settimana, martedì o mercoledì prossimo, l’incontro definitivo per confermare l’ingresso ufficiale di Antonio Fera nel Consiglio di Amministrazione di Amaie Energia. Al momento la notizia non viene confermata ma nemmeno smentita ed è ormai praticamente certo che, l’ex Assessore della Giunta Zoccarato ed ex Consigliere (prima di opposizione e poi di maggioranza nel Biancheri 1) sarà parte del Cda della società che gestisce, tra le altre cose, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Fera entrerà al posto di Mauro Giancaterino che darà le dimissioni ma, alla scadenza del Cda di Amaie Energia, fissato tra 7 mesi, Fera sarà sicuramente la figura apicale dell’azienda, in quanto potrebbe diventare Presidente o anche Amministratore Delegato. La decisione ovviamente spetta al Sindaco ma, conoscendo Fera, l’ex Assessore vorrà sicuramente avere un ruolo decisionale nell’azienda per poter migliorare il servizio.

E, ne siamo certi, se sarà necessario potrebbero cambiare anche alcuni uomini all’interno. Ci vorrà un po’ tempo per cambiare le cose, anche perché Fera dovrà tornare in contatto con il settore (che aveva guidato da Assessore ai tempi dell’Amministrazione Zoccarato) e, proprio per questo sembra che nei giorni scorsi ci sia stato già un incontro con il Direttore Generale, Giorgio Prato. Una riunione informale, nella quale comunque i due avrebbero già trovato una intesa, dovuta anche alla stima reciproca.

La prossima settimana, quindi, la decisione definiva anche se sembra che ormai la scelta del Sindaco sia stata fatta. Con l’ingresso di Fera in Amaie Energia potrebbe scatenarsi anche la scelta degli uomini che dovranno guidare le partecipate del Comune, una su tutte il Casinò, dove sembra certo l’avvicendamento del Presidente Calvi. Qualche tempo fa è stato fatto il nome di Donato Di Ponziano, anche se al momento non ci sono conferme in merito.