Sanremo: ingresso di Fera in Amaie Energia, il Sindaco "Si è accelerato dopo la decisione di Giancaterino"

“Il nome di Fera nasce dalla decisione di Mauro Giancaterino, per motivi personali, di dimettersi dal Cda di Amaie Energia”. Sono le parole del Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, che ha così commentato la notizia pubblicata questa mattina dal nostro giornale, in relazione all’ingresso di Antonio Fera nel Cda di Amaie Energia.

Biancheri ha confermato che lascerà tutto il tempo a Giancaterino per prendere la sua decisione: “Ad oggi Amaie Energia sta lavorando per risolvere tutte le problematiche che ben conosciamo e voglio ringraziare sia il Cda, che il Presidente senza dimenticare il Direttore ed i dipendenti. Anche in relazione alla futura presidenza mi sembra molto prematuro parlarne adesso”.

Nei prossimi mesi, in attesa della scadenza del Cda, il Sindaco farà tutta una serie di valutazioni con l’attuale management di Amaie Energia: “Sicuramente si deve lavorare molto sui problemi del porta a porta – ha detto in merito il Sindaco – e sto chiedendo all’azienda, da un mese a questa parte, una serie di cambiamenti sul servizio. Ho chiesto all’azienda un progetto, che sto attendendo in questi giorni, per modificare alcune cose anche se, secondo me, il servizio è migliorato rispetto ad un mese fa. Ma non basta perché servono altre modifiche e mi aspetto dall’azienda un programma preciso in merito”.