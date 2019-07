Il vice Premier Salvini non le manda a dire a Macron: "Apri i tuoi porti e magari anche il confine di Ventimiglia!"

“Se vuoi aprire i porti francesi e magari apri anche il confine di Ventimiglia, dove le autorità continuano a respingere ed in passato anche ad abbandonare nottetempo i migranti, nei boschi tra la Francia e l’Italia”.

E’ intervenuto in questo modo il Ministro dell’Interno e vice Premier, Matteo Salvini, in un messaggio inviato al Presidente francese Emmanuel Macron, che voleva firmare un documento in base al quale le navi che trasportano immigrati, dovrebbero arrivare in Italia. “Si è stupito – ha proseguito Salvini - perché non ho firmato il documento, ma non lo hanno fatto anche altri Ministri, forse perché Parigi non è il centro del mondo e Macron non è il novello Napoleone. L’Italia non sarà mai il tuo campo profughi e se vuoi aprire i porti apri i tuoi, come quello di Marsiglia e della Corsica”.

“Se pretendi che noi firmiamo questo documento hai sbagliato – termina Salvini - perché gli italiani non vogliono più essere schiavi di nessuno. L’Europa che ho in testa non è quella che vuoi tu e non mi interessa se in ballo c’è qualche poltrona e, quindi, le convocazioni a Parigi devono essere fatte per un motivo condiviso e devono essere educate”.