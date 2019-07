Ventimiglia: si rinnova l'appuntamento con il Carnevale dei Giovani Carristi

In questi giorni il gruppo “Bombardei” capitanato da Mimmo Miceli e il sestiere “Burgu” capitanato da Ramon Bruno si sono ritrovati insieme lavorando in sinergia per riempire di coriandoli migliaia di sacchetti di carta sponsorizzati Pasta Fresca Morena.



Come da tradizione i sacchetti di coriandoli saranno distribuiti gratuitamente a tutti i bambini che parteciperanno alla sfilata.