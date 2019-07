Vallecrosia: domani sera nel parco della 'Casa Valdese' l'evento 'Donne e uomini: variazioni sul tema'

Domani sera alle 21.15, nel parco della ‘Casa valdese’ di Vallecrosia, andrà in scena l'evento ideato ed organizzato da Lilia De Apollonia con il suo gruppo di teatro, dal titolo ‘Donne e uomini: variazioni sul tema’, un recital con musica dal vivo, brani eseguiti al violoncello, pensato appositamente per una serata d'estate, sviluppando un tema tra grandi autori italiani e musica classica e jazz.

Saranno 9 gli attori del gruppo di Lilia, il Circolo Reading & Drama-Ventimiglia, il violoncellista Vittorio Alberti alternerà arie classiche a toni jazz pensati per i monologhi e teatrale. La serata sarà ironica, comica, ma anche drammatica, per piacere e dare bei momenti al pubblico che da 2 anni arriva ad applaudire il gruppo di amici appassionati di lettura e teatro, prima volta nel parco somaschi, poi quello valdese, le serate del gruppo Reading, con scenografia creata per l'occasione dal maestro bordigotto Fabio Berro.

Gli interpreti teatrali del Reading & drama, con Lilia regista ed anche attrice, sono: Paola Bruno, Paola Giolli, Enza Manna, Tina Iavarone, Jacopo Colomba, Fabrizio Clerici, Giancarlo Orengo e Toto Visconti, anche tecnico di palco. Molte le atmosfere evocate, dall'ottocento ai giorni attuali, tre duetti e vari monologhi. A presentare la serata, il giornalista Marco Corradi