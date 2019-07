Taggia: successo per il concerto 'Classica a Villa Curlo' con il quintetto di ottoni della West Texas University

Un pubblico numerosissimo ieri è convenuto ieri sera nel suggestivo parco di Villa Curlo in Taggia dove si è svolto il concerto 'Classica a Villa Curlo' eseguito del quintetto di ottoni della West Texas University.

"L’ensemble - formato da Dr William Takacs, Dr Russ Teweleit alle trombe, Dr Guglielmo Manfredi al corno, Dr John Shanks al trombone e dal Dr Jeremy Lewis alla tuba - ha accompagnato gli spettatori in un programma musicale di musica antica con brani di Bach, Scheidt, Susato per citarne alcuni. Sonorità piene, interpretazione vigorosa senza scordare la precisione di insieme hanno colorato una serata che proprio grazie al luogo è risultata a tutti molto emozionante, grazie anche al completo recupero degli ambienti esterni della villa fortemente voluto dalla presidente del consiglio comunale Laura Cane delegata alla cultura che in passato ha operato il completamento dei lavori del sito. Il pubblico, entusiasta ha applaudito con calorosità i musicisti chiedendo alcuni bis.

Per chi non avesse potuto partecipare alla serata si ricorda che il quintetto si esibirà ancora sul nostro territorio fino a sabato 27 Luglio 2019 come segue:

oggi giovedì 25 Luglio alle ore 20,30 presso Villa Nobel a Sanremo (solo su prenotazione presso i contatti della Villa) con un concerto e cena nel giardino. In caso di pioggia l’evento verrà ospitato all’interno della struttura.

Sabato 27 Luglio 2019 alle ore 21 presso la Concattedrale di S. Maurizio ad Imperia Porto Maurizio dove il quintetto si esibirà per il Festival Internazionale 'Serate organistiche Leonardiane' con un concerto per ottoni ed organo insieme al M° Giorgio Revelli".