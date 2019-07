Sanremo: un marchio ed un dirigente, insieme alla tassa di soggiorno il futuro del turismo matuziano

Nei mesi scorsi la città di Bordighera ha presentato il suo marchio, un brand che è e sarà presente in tutte le promozioni delle manifestazioni e degli appuntamenti della città delle palme. Ora vuole farlo anche Sanremo.

La conferma è arrivata dall’Assessore al Turismo (e vice Sindaco), Alessandro Sindoni. Sanremo è la città della musica oltre che dei fiori, un nome che viene associato da decenni per il boom delle coltivazioni floricole sia prima che dopo la grande guerra. Forse negli ultimi anni il mercato dei fiori da Sanremo verso l’Europa è un po’ calato ma la musica, invece, da 70 anni con il Festival è sicuramente un marchio importante.

Proprio per questo l’Assessore ed il suo staff sta pensando seriamente ad un marchio che rappresenti Sanremo in tutte le sue manifestazioni ed appuntamenti. Come sarà? Difficile a dirsi anche perché l’idea è ancora in fase embrionale e verrà sviluppata anche con quello che sarà il nuovo dirigente del settore turismo del Comune.

"Sono già felice della squadra che ho ma, ovviamente, se arriva un dirigente avremo una mano in più". Da quando si è insediato nel suo nuovo ruolo, Alessandro Sindoni lavora su tanti progetti. Tra questi, appunto, c’è anche il futuro brand per Sanremo, che vuole crescere nel turismo. C’è il nodo legato alla tassa di soggiorno e questa potrebbe diventare il volano per gli investimenti di cui la città ha bisogno, soprattutto per organizzare eventi che catalizzino l’attenzione, anche fuori da quelli più noti.