Sanremo: domani sera in piazza San Siro appuntamento con il mega karaoke “Sanremo Canta”

Tutto pronto per far cantare la città con la manifestazione ideata da Gianni Rossi “Sanremo Canta”.

L’evento è in programma domani sera alle 21.30 in piazza San Siro. Sarà un grande karaoke che coinvolgerà tutta la piazza a cantare insieme come a un concerto grazie un grande maxi schermo che trasmetterà le parole delle canzoni.

Un percorso tra le più belle canzoni italiane e naturalmente non mancheranno i successi che hanno fatto la storia del Festival.



A condurre la serata e fare da voce guida al pubblico sarà lo stesso Gianni Rossi.

La manifestazione è promossa dal comune di Sanremo, assessorato a Turismo e Manifestazioni.