San Bartolomeo al Mare: 'Rovere d'Oro', Mihaela Mitrofan (archi) e Diana Khachatryan (piano) prime assolute di categoria

Anche la terza giornata del Concorso Internazionale di Esecuzione Strumentale ‘Giovani Talenti’ e ‘Premio Rovere d’Oro 2019’, in corso di svolgimento a San Bartolomeo al Mare (Golfo Dianese, Riviera Ligure) - si è svolta in maniera esemplare, con ottime audizioni e un superlativo concerto sul Sagrato. Grande affluenza di pubblico e tantissimi applausi per le esibizioni di Mihaela Mitrofan, violino, concorrente 19enne rumena, che si è aggiudicata il primo premio assoluto della sezione strumenti ad arco e di Diana Khachatryan, piano, 24enne armena, che si è aggiudicata il primo premio assoluto della sezione pianoforte. Entrambe hanno suonato prima del concerto di Renata Benvegnù (Pianoforte) e Miguel Tamarit (Clarinetto).

Il programma del Concorso prosegue anche oggi come previsto: in giornata le audizioni, alla sera il concerto sul Sagrato del Santuario di N. S. della Rovere. Si esibirà Floraleda Sacchi (arpa), una delle più interessanti arpiste sulla scena internazionale, premiata al Latin Grammy 2018.

Il Rovere d'Oro raduna nel Golfo Dianese oltre 100 partecipanti al Concorso, giovani e giovanissimi talenti provenienti da tutto il mondo, che sono giudicati da una giuria composta da artisti di fama internazionale: Gabriel Guillen Navarro, chitarra, Francisco José Gil Ortiz, clarinetto, Renata Benvegnù, pianoforte, Giorgina Sanchez Torres, flauto, Floraleda Sacchi, arpa. Le prove eliminatorie si svolgono durante il giorno, alla sera hanno luogo i concerti dei giurati e di altri artisti sul Sagrato del Santuario di N. S. della Rovere. Sotto i concerti in programma.

Oggi: Floraleda Sacchi (arpa)

Domani: Gloria Cianchetta (piano), premiata Rovere d’Oro 2018

Sabato: finale del Rovere d’Oro 2019 e premiazioni.