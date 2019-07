Sabato prossimo il numero 'zero' della gara per 'Iron Man' tra Sanremo, Arma ed il monte Saccarello

Si svolge sabato prossimo, tra Sanremo, Arma di Taggia e la Valle Argentina, il numero zero dela ‘Sanremo Vertical Tri’ una manifestazione che ha lo scopo di provare un idea, ovvero nuotare dall’ultima spiaggia di Sanremo confinante con Arma all’ultima spiaggia della stessa Arma per circa 1800 metri. Di seguito inforcare la bicicletta e pedalare fino a Triora attraversando tutta la valle Argentina (circa 36 km) e poi correre per altri 10 km fino alla vetta del Monte Saccarello, a 2.200 sul livello del mare.

Un evento che, oltre alla grande impresa sportiva, vuol essere una vetrina per tutta la valle, una manifestazione che unisce il mare alla montagna, montagna che è simbolo delle Alpi liguri che, a loro volta uniscono due regioni e due nazioni. Il via è previsto alle 8 di sabato mattina, con la nuotata stimata in circa 50 minuti, seguita dal percorso in bicicletta fino a Triora per circa 2 ore. Al termine i 10 km a piedi, facendo 1.000 metri di dislivello.

Saranno presenti circa 50 atleti, tutti ad invito, ma l’edizione di sabato vuole essere una prova per creare una manifestazione che intende promuovere l’intero comprensorio, una sorta di ‘triangolo’ tra Sanremo, Arma di Taggia e la Valle Argentina. Alla presentazione di questa mattina, oltre all’Assessore al Turismo di Sanremo, Alessandro Sindoni, c’erano anche gli organizzatori della ‘Sanremo Bike School’ ed i Sindaci di Molini e Triora, Manuela Sasso e Massimo Di Fazio ed i rappresentanti dei Comuni di Montalto e Badalucco.

Dai 50 atleti partecipanti di sabato, gli organizzatori intendono avere un ‘feedback’ che possa aiutare ad organizzare una vera e propria gara da ‘Iron Man’ per il prossimo anno, in uno scenario unico nel suo genere, che porta dal mare ai 2.200 metri del Saccarello. Per questo numero zero gli organizzatori hanno trovato aiuto dalla Banca di Caraglio, il birrificio Nadir e Costa Ligure. Vista la particolare logistica i posti sono limitatissimi ed ormai quasi finiti.