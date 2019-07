Riva Ligure: questa sera nel centro storico un evento dedicato a diverse discipline di danza

Questa sera dalle 21.30, nel centro storico di Riva Ligure, verrà prpoosto l’evento dedicato alle diverse discipline di danza.

In Piazza Matteotti sono previste esibizioni di flamenco, danza del ventre, hip hop e danza jazz, Ai giardini Don Luigi Aichino danze country, in Vico Palermo tango argentino e, infine, in via Nino Bixio archi e danza classica.

L’organizzazione della serata è stata possibile anche grazie alle scuole Protango, New Movanimart e Old Wild West tutte coordinate per l’occasione da Massimo Ratti.