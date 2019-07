Imperia: Imperia: da domani sera con i fuochi d'artificio, al via con il botto l’estate a Borgo Marina

E' un'estate esplosiva a Borgo Marina quella che si accende domani, venerdì 26 luglio, a Borgo Marina di Imperia con i fuochi artificiali. Lo spettacolo pirotecnico avrà inizio alle ore 22.45.



“Il civ Borgo Marina – si spiega nella nota - è orgoglioso di proseguire questa tradizione animando l’estate imperiese per offrire a turisti e local sempre serate emozionanti. Iniziamo, in tutti i sensi, con il ‘botto’. In più, avremo la partecipazione del Cirque Jemino & scuola di circo Faranuka che si esibirà con magie e giochi per intrattenerci e strapparci qualche sorriso!

Ristoranti aderenti:

Osteria dai Pippi

l’Oasi la pizza

Pasta e Pizza la Piazzetta

Ristorante Bagni Oneglio

Santa Barbara Caffè Vergnano

Altamarea

Il Moletto Beach

Pizza e Carne la Ribotta

Ristorante Acquamarina

Ristorante al Gambero

Pizzeria Ristorante Hobos

Bistrot Del Tempo Perduto

le altre attività aderenti:

Greenwich cafè

Gelateria Pinotto

Il Chioschetto

Chiosco Capo horn

Hotel Ariston

Hotel Croce di Malta

Servizi alla persona:

Parafarmacia Del Borgo Via Scarincio 106

I locali del Borgo propongono spettacoli musicali e animazione nelle proprie location per rendere ancora più coinvolgenti le serate. Sulla passeggiata mare sono presenti i classici mercatini estivi e calata Anselmi ospita il Luna Park.

Ricordiamo che durante le serate Borgo Marina sarà area pedonale dalle 20.30 alle 1.30, salvo per mezzi autorizzati.

Aree parcheggio suggerite:

- Molo Lungo (secondo disponibilità)

- Calata Anselmi

- Zona San Lazzaro

Un ringraziamento particolare al Comune di Imperia alla Regione Liguria e a tutti gli enti sostenitori. Soprattutto alle aziende che sostengono questa iniziativa: Olio fratelli fresia, Latte Alberti, Go Imperia, Algida, Sar service, Caffè il Chicco, Maxicarta, Assicurazioni degl'Innocenti".