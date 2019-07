Diano Castello: sabato 3 agosto torna anche quest'anno il 'Premio Vermentino', il programma

Anche quest'anno si svolgerà a Diano Castello il Premio Vermentino che dal 1994 rappresenta una delle principali rassegne vitivinicole della realtà ligure. La manifestazione organizzata dal Comune si terrà sabato 3 agosto nel contesto di “Borgo Sapore” manifestazione enogastronomica itinerante nel centro storico di Diano Castello.

Quest'anno per la prima volta dopo ben 25 anni i vini saranno valutati da due commissioni d’ assaggio composte da degustatori dell'Associazione italiana Sommelier Liguria e dalla Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori delegazione di Imperia che tasteranno i vini in rassegna nella mattinata presso il Teatro Concordia a partire dalle 9. Anche quest'anno si utilizzerà la formula del Premio e sarò proclamato un vincitore sia dalla giuria esperti (A.I.S. e F.I.S.A.R.) che dalla giuria popolare.

Dalle 19, nel centro storico, saranno presenti delle band musicali e Borgo Sapore vi farà assaporare gustosi piatti tipici. Sempre dalle 19, in Piazza Quaglia ci sarà la presentazione e la degustazione dei vermentini in concorso in compagnia dei sommelier dell' A.I.S e della F.I.S.A.R. A seguire alle 21,30 in Piazza Matteotti ci sarà la premiazione le ditte vincitrici della Giuria Esperti e della Giuria Popolare e Memorial Barbara e alle 22 inizierà il Concerto Giovani con il gruppo musicale La Combriccola del Blasco. Dalle 18,30 all'una servizio di bus navetta gratuito con partenza da Diano Marina (Via Cesare Battisti, passaggio a livello).