Arma di Taggia: sabato prossimo alla libreria 'Aria d'Inchiostro' la presentazione del libro 'Parallax'

Prosegue il booktour del romanzo giallo scifi Parallax del sanremese Ivan Catania. Questa volta l’appuntamento è per sabato prossimo ad Arma di Taggia presso la libreria Aria d’Inchiostro dentro il centro commerciale La Riviera Shopville, alle 18.30.

"Abbiamo scelto questa bellissima libreria - spiega l’autore - perchè è giovane e dinamica e cura una apposita sezione fantasy e fantascienza, cosa che non tutte le librerie fanno, pur essendo due generi sempre più amati dai lettori".

Ambientato in un possibile e non troppo lontano futuro post-apocalittico, si dipana la storia di un potente e ricco filantropo il cui unico scopo è migliorare la qualità della vita della razza umana. E’ ostacolato in questo dalle persone che crede più vicine e più care. Tutto sembra essere contro di lui e persino le prove dell’omicidio della propria moglie che lo ritraggono in maniera schiacciante mentre la uccide. Abbandonato, incarcerato e disperato scopre che nessuno è chi credeva e tutti nascondono il loro segreto.

“Parallax è un romanzo corto, avvincente e dal ritmo incalzante. Tiene il lettore incollato alle pagine, incapace di immaginare cosa accadrà nella pagina successiva”; queste alcune delle esemplari recensioni della critica professionale sul romanzo che sta scalando le classifiche. Per chi si fosse perso quindi la prima presentazione a Sanremo o per chi volesse ancora sentire parlare di Parallax o scambiare 4 chiacchiere con l’autore, per gli appassionati del genere e non: l’appuntamento è alle 18.30 di Sabato 27 Luglio alla libreria Aria d’Inchiostro.

Si parlerà di Parallax, di fantascienza, e del nuovo progetto in uscita prima di Natale con un nuovo grande editore: pub.me per la collana Policromia per un lavoro di grande ispirazione contemporanea. Ricordiamo che il romanzo è disponibile da Aria d’Inchiostro soprattutto, on line su tutte le piattaforme e nelle librerie fisiche.