Vallebona: domani sera (ore 21.15) in piazza XX Settembre un omaggio al Festival di Sanremo con Bruno Gambarotta

Sarà una serata all’insegna del divertimento, ma anche della cultura, quella che si terrà domani sera a Vallebona con lo scrittore piemontese Bruno Gambarotta. Si parlerà del Festival della canzone italiana e si ripercorreranno le tappe dei primi anni della gara canora, che hanno accompagnato la nascita di una nazione appena uscita dalla seconda guerra mondiale. Volti e canzoni che sono parte del nostro patrimonio collettivo e che sono raccolte nel volume “Sanremo Story” scritto da Claudio Porchia per rendere omaggio ad una manifestazione, che il prossimo anno festeggerà i 70 anni.

Un libro, corredato dalle immagini dell’archivio fotografico Moreschi, che contiene una divertente storia dei primi 25 anni del Festival della Canzone Italiana, ospitati dal casinò di Sanremo dal 1951 al 1976, e che rappresenta l’occasione per ricordare un evento che ha segnato non solo la storia della canzone, ma anche quella del costume del nostro paese. Bruno Gambarotta ricorderà e racconterà con la consueta ironia gli anni vissuti sul palco dietro la telecamera, mentre gli intermezzi di PeNeLoPe e gli interventi di Claudio Porchia sveleranno i segreti dietro le quinte, aiutando a capire la nascita di un rito, che si ripete ogni anno per una settimana.