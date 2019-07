Ad agosto lo StraOrdinario di Sanremo cambierà orari ma dal mercoledì alla domenica sarà sempre tempo di pizza

Il mese di agosto, per molti, è sinonimo di vacanza. Il ristorante caffetteria StraOrdinario di Sanremo, un punto di riferimento per chi è alla ricerca di una pausa pranzo semplice, gustosa e ad un ottimo rapporto qualità/prezzo, cambierà conseguentemente i propri orari. Per il periodo 5/8 – 2/9, difatti, il bistrot sarà chiuso il lunedì e il martedì mentre dal mercoledì alla domenica rimarrà aperto dalle 18.30 alle 22.30, durante una fascia oraria nella quale primeggeranno cocktails, primi, secondi e in particolar modo la 'regina' di questi ultimi mesi: la pizza. Sottile e leggera, gustosa e delicata, fragrante e saziante, magari presa da asporto o a domicilio o gustata nel dehor accompagnata da una birra fresca.

Lo StraOrdinario è situato in Corso Garibaldi 191, a metà strada tra il Palafiori e la stazione dei treni. Per info e prenotazioni è possibile chiamare lo 0184 1911441. Per seguire tutti gli aggiornamenti la fan page https://www.facebook.com/StraOrdinarioSanremo/ e il profilo Instagram https://www.instagram.com/stra_ordinario191/ .