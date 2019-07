Ospedaletti: finiscono con l'auto contro il semaforo, due persone riportano lievi ferite sull'Aurelia

Finisce con l’auto contro il semaforo per cause ancora in via d’accertamento ma, per fortuna, non riporta gravi ferite così come il passeggero. E’ accaduto questo pomeriggio, poco prima delle 17.30 in corso Regina Margherita, sull’Aurelia ad Ospedaletti.

Il conducente dell’auto ne ha perso il controllo e si è schiantato contro il palo, all’altezza del Piccadilly. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, due ambulanze e gli agenti della Municipale di Ospedaletti. Fortunatamente i due occupanti dell’auto non hanno riportato gravi ferite ma sono stati portati in ospedale per le verifiche del caso.