Nuovo episodio di violenza nel carcere di Valle Armea: scongiurato il peggio grazie a prontezza e coraggio degli agenti in servizio

“Continua la spirale di eventi critici che riguarda la Casa di Reclusione, ma grazie al personale di Polizia Penitenziaria è stato evitato il peggio. Serve però il coinvolgimento di tutte le Istituzioni e le specialità presenti in carcere per una miglior gestione".

Interviene in questo modo la Fp Cgil della Penitenziaria, sottolineando come, nelle ultime 48 ore, si siano verificati diversi episodi violenti. Tra questi, un detenuto ha devastato letteralmente la propria cella, minacciando di morte il personale e, non contento, dando fuoco alla cella stessa. “Solo grazie alla prontezza e al coraggio di tutto il personale di Polizia Penitenziaria – prosegue la Cgil - impegnato in prima linea nei vari turni di servizio, è stato possibile evitare il peggio, contenendo una situazione potenzialmente esplosiva, riportando l'ordine all'interno dell'Istituto e ricorrendo addirittura all'uso degli estintori per evitare il propagarsi delle fiamme”.

Il coordinamento della Fp Cgil auspica per il futuro che, alle prime avvisaglie di minacce al personale o di condotte violente, come peraltro previsto dalle vigenti disposizioni dipartimentali, igli interessati vengano immediatamente allontanati, ed in via precauzionale adottate idonee misure per garantire la sicurezza di tutti.