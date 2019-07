Guasto ad una centralina Enel e blocco del depuratore: divieto di balneazione al confine tra Vallecrosia e Camporosso

Divieto di balneazione, da questa mattina al confine tra Camporosso e Vallecrosia. La decisione è stata presa dai due Sindaci, Gibelli e Biasi, a causa di un problema che si è verificato questa mattina alla centralina elettrica che alimenta il depuratore.

Il guasto, avvenuto nella prima mattinata, ha visto il pronto intervento dell’Enel che, però, ha dovuto bloccare il funzionamento del depuratore e, per questo, c’è stato un piccolo sversamento di liquami in mare, che ha costretto all’emissione del divieto di balneazione.

Il lavoro dell’Enel è già terminato (alle 13) ma, come prevede la Legge, i Sindaci hanno dovuto emanare il divieto che rientrerà prontamente, non appena l’Arpal fornirà le analisi che sono già in corso. Sul posto è intervenuta anche la Guardia Costiera che ha svolto una serie di controlli sia in mare che a terra.