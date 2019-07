Aumenta il caldo sulla nostra provincia: temperature oltre i 35 gradi, in giornata si arriverà a 40

Temperature elevate e conferma da Arpal per il disagio fisiologico da caldo per oggi. Infatti, come previsto, proprio oggi l'ondata di caldo raggiunge il suo apice con sensazione di afa persistente e temperature massime ben al di sopra della media del periodo.

Dopo quelle di questa notte anche nelle ultime ore, le temperature della tarda mattinata confermano l’aumento del caldo ed anche l’umidità non lascia scampo al senso d’afa. Come accaduto alcune settimane fa, nella prima ondata di calore sulla nostra provincia, anche oggi è Rocchetta Nervina (tra le località che vedono la presenza di centraline Arpal) la località che fa segnare al momento il record con 36,2 gradi. E’ seguita da Pieve di Teco e Ranzo con 34,8, Borgomaro, Airole e Dolcedo con 34. Sopra i 30 gradi anche Dolceacqua (33,9), Seborga (33,5), Pornassio (33,4), Diano Castello (32,9), Pontedassio (32,7), Cipressa (32,3), Ventimiglia (32,2), Castelvittorio (32), Triora (31,7) ed Imperia (30,4). Sotto i 30 gradi: Ceriana (29,6), Sanremo (29,2), Nava (28,1), Pigna (26,8), Verdeggia (26,1), Apricale (25,5). La località più ‘fresca’ è al momento la solita Poggio Fearza, con 21,5 gradi.

Nelle prossime ore i valori potranno sfiorare in alcuni casi anche i 40 gradi, con molte città che arriveranno a 38/39. Attenzione anche all’umidità: il picco massimo, a mezzogiorno, è del 97% a Triora, seguita da Pieve di Teco con il 92%, Pigna 80%. Va un po’ meglio a Sanremo con il 61%, Imperia con il 67% e Ventimiglia con il 74%.

Il caldo inizierà lentamente ad attenuarsi da domani, con l'approssimarsi di una profonda saccatura atlantica determinerà, infatti, un progressivo arretramento dell'anticiclone con conseguente parziale calo delle temperature, accompagnato tuttavia da valori di umidità in rialzo. Avremo, dunque, condizioni di moderato disagio fisiologico per caldo su tutta la regione almeno fino al pomeriggio.

Per domani è attesa un’ulteriore attenuazione del disagio per caldo seppur con elevati tassi di umidità e conseguente sensazione di afa. Inoltre, dalla serata, sono attese precipitazioni anche a carattere temporalesco, che preannunceranno un peggioramento più diffuso per la giornata di domenica e per il quale si consiglia di seguire gli aggiornamenti.