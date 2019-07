Ventimiglia: il Partito Democratico frontaliero ricorda il partigiano Giuseppe 'Pinot' Caudano

Il circolo del Partito Democratico di Ventimiglia ricorda il partigiano Giuseppe ‘Pinot’ Caudano: “Con lui ci lascia un pezzo della nostra storia partigiana locale, un uomo al servizio della libertà. Gli anni passano e sempre più difficile sarà raccontare i momenti bui della nostra storia, senza avere testimonianze ‘oculari’ di quegli orrori”.

“Grazie a uomini e donne come ‘Pinot’ – termina il Pd frontaliero che si unisce al dolore della famiglia - oggi siamo liberi di esprimerci, a volte alcuni valori li diamo per scontati ma così non è. Proprio per questo motivo abbiamo l'obbligo morale di trasmettere alle generazioni future la memoria di Giuseppe Caudano”.