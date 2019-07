Ventimiglia: degrado in via Tenda, la denuncia di alcuni residenti “Ora senza il comitato nessuno se ne accorge”

“Ora senza il comitato di via Tenda nessuno si accorge di nulla e nessuno ne parla.” La denuncia arriva da alcuni residenti che, dopo le dimissioni del Presidente del Comitato di quartiere di via Tenda, chiedono un maggiore interesse nei confronti delle vie più periferiche in modo che queste non vengano abbandonate. Rifiuti abbandonati a bordo strada, principalmente alcune bottiglie di vetro, sono il simbolo di una situazione di degrado che chiedono venga affrontata quanto prima.