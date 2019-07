Vallecrosia: sversamento di liquami in mare, E-Distribuzione "Non causato dall'intervento nella centralina Enel

Riceviamo e pubblichiamo una nota di E-Distribuzione in merito all'articolo sul guasto alla centralina Enel, pubblicato questa mattina sul nostro giornale."In merito all'articolo uscito su Sanremonews.it riguardante uno sversamento di liquami in mare dovuto a un blackout della rete elettrica, E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce le reti in media e bassa tensione, precisa che l'interruzione di corrente era stata programmata e comunicata ai clienti coinvolti con relativa informativa secondo le disposizioni Arera.

Il black out programmato è stato necessario per un intervento di manutenzione della cabina depuratore e consisteva nella sostituzione delle celle di Media Tensione.

L’informativa alla Clientela è stata data con affissione dei volantini nei luoghi di pubblica frequentazione il g. 22/07.

Lo sversamento non è quindi da imputarsi al blackout avendo E-Distribuzione concordato l'interruzione della corrente elettrica con tutti i soggetti interessati".