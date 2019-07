Sanremo: l’amministrazione incontra i genitori della ‘Pascoli’, oggi le verifiche con il georadar poi lo spostamento delle tubature all’ingresso di via Gavagnin (Foto)

L’anno scolastico 2019/2020 è più vicino di quanto si possa pensare e si avvicina il via ai lavori per l’installazione dei prefabbricati della ‘Pascoli’ al Sud Est, sulla passeggiata Salvo d’Acquisto.

Questa mattina nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue l’amministrazione Biancheri ha incontrato i genitori dei ragazzi della ‘Pascoli’ per illustrare il percorso che ha portato alla decisione di installare i moduli e per rispondere alle molte domande emerse nelle scorse settimane. È stato lo stesso sindaco Alberto Biancheri ad aprire l’incontro illustrando i prossimi lavori che anticiperanno l’arrivo dei due moduli finanziati dalla benefattrice russa Elena Sivoldaeva.

Già tra oggi e domani il Comune interverrà per una serie di verifiche con il georadar. Le preoccupazioni dei genitori per la presenza delle tubazioni del Roya spesso esplose negli ultimi anni sono state sopite dall’annuncio della disattivazione, ormai da parecchio tempo, della condotta che passa sotto a corso Salvo d’Acquisto. Per evitare ogni possibile pericolo, inoltre, il Comune interverrà per spostare la condotta dell’acqua e della fogna all’inizio di via Gavagnin.

Infine sono state date risposte anche in merito ai possibili allagamenti che si sono verificati in zona. Per questo Palazzo Bellevue interverrà spostando anche le condotte a monte.

“Il nostro obiettivo era non disperdere la ‘Pascoli’ e fare in modo che tutte le aule possano iniziare le loro attività - ha dichiarato il sindaco Biancheri - vi prego di avere pazienza se ci sarà qualche piccolo ritardo, ma entro il 20 settembre sarà tutto pronto”.

Sulle tempistiche ha rassicurato anche il dirigente scolastico Anna Maria Fogliarini: “Ho parlato con il sindaco e abbiamo soluzioni pronte nel caso ci fosse qualche giorno di ritardo”. Ma anche l’ingegnere del Comune Danilo Burastero ha annunciato di aver avuto garanzia dall’impresa sulla fine dei lavori entro il 15 settembre.

Tra le richieste dei genitori anche: la questione viabilità in corso Salvo d'Acquisto al mattino, la messa in sicurezza dei prefabbricati con le protezioni su strada (previste anche barriere antiterrorismo come da Legge) e l'utilizzo delle palestre nelle vicinanze. Per quest'ultimo punto sono due le soluzioni all'orizzonte: o Villa Ormond, o una condivisione della palestra del Liceo 'Cassini'.