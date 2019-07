Sanremo: ecco la rotonda della Foce vista dall'alto, una piccola grande rivoluzione per auto e pedoni

Anche se diluita nel tempo, la costruzione della rotonda della Foce rappresenta una piccola grande rivoluzione per il quartiere.

L'immagine aerea che pubblichiamo oggi mostra meglio di qualsiasi altra il nuovo svincolo verso corso Inglesi. Ampio spazio per le auto in un incrocio che ora non è più pericoloso e lento come prima, ma un'area allargata anche per i pedoni.

Sia a Ovest che a Est della rotonda i pedoni avranno tutto lo spazio necessario per vivere il quartiere. Nei giorni scorsi è stato posato il cemento che poi ospiterà il porfido per i nuovi camminamenti. E grande attenzione, sul lato Levante, alla zona di marciapiede che porta al parco giochi così frequentato dalle famiglie del quartiere.

I lavori proseguiranno ancora senza sosta nelle prossime settimane per arrivare il prima possibile alla fine dell'intervento e alla consegna dei lavori come l'aveva disegnato il giovane architetto Simone Perrone, incaricato dal Comune.