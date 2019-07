Sanremo: ad ottobre l'esame per la certificazione della lingua italiana al 'Centro di Cultura De Andrè'

Sono aperte, al ‘Centro italiano di cultura Fabrizio De André’ di Sanremo, le iscrizioni per il prossimo esame di certificazione CILS per la lingua italiana livello B1 valido per tutti coloro che hanno iniziato il processo di richiesta della cittadinanza italiana.

L'esame si svolgerà a Sanremo, in piazza Eroi sanremesi, al Centro FDA per l'Università per stranieri di Siena, il 24 ottobre 2019. Termine delle iscrizioni 29 settembre 2019. Per informazioni: scrivere a info@fda-sanremo.com o chiamare il direttore responsabile, Fabio Boero, al numero 3491211463.