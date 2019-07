Sanremo: a Palazzo Bellevue una sede gratuita per sette associazioni sportive e culturali cittadine

Il Comune di Sanremo ha trovato casa (gratis) a ben sette associazioni cittadine che dividono il loro operato tra sport, cultura e sociale.

L’amministrazione ha individuati nei locali dell’ex alloggio custodia di Palazzo Bellevue la sede ideale per: Associazione Nazionale Alpini, Lions Club Sanremo Host, Lions Club Sanremo Matutia, A.N.I.O.C., Xrallyteam Scuderia, Xrallyteam Sanremo, Federazione Maestri dal Lavoro d’Italia.

Il locale sarà concesso ad uso gratuito ma l’amministrazione si riserva, come da norma, la “possibilità di revoca in qualsiasi motivo per motivi di pubblico interesse senza alcun indennizzo per i concessionari, preservando qualsiasi utilizzo futuro degli spazi”.

La concessione è gratuita ma a carico delle associazioni ci sarà l’intestazione dei contatori esistenti mentre, per l’utenza idrica, siccome esiste un unico contatore per tutto Palazzo Bellevue, sarà previsto un pagamento forfettario di 30 euro all’anno.