San Lorenzo al Mare: ieri sul palco la scrittrice Alice Basso e la band Soundscape 2.0 (foto)

Una serata esilarante ieri a San Lorenzo al Mare per il Festival letteraio "Due parole in riva al mare" con Alice Basso e la sua band ufficiale Soundscape 2.0.



L'autrice della fortunata saga dedicata a Vani Sarca ha presentato il suo ultimo libro, che chiude il ciclo, 'Un caso speciale per la ghostwriter', Garzanti.

Il gruppo ufficiale soundscape 2.0 ha reso speciale l'evento intervallando con le canzoni che Morgana, la giovane amica della protagonista, scrive nei 5 libri della saga.



Alice Basso tornerà a Imperia il 2 ottobre per partecipare alla rassegna invernale di 'Due parole in riva al mare', A cena tra Autori e Sognatori presso il Ristorante I Sognatori, largo Varese Borgo foce (cena su prenotazione 3392877093).



Vi aspettiamo mercoledì 31 luglio ore 21.00 a San Lorenzo al mare all' appuntamento n. 13 con Giulia Blasi per la presentazione di 'Manuale per ragazze rivoluzionarie', Rizzoli insieme al gruppo dei giovani lettori Le ombre dei libri.