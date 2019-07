Bordighera: pulizia deiezioni degli amici a 4 zampe, l'obbligo si allontana sino all'approvazione in consiglio comunale

Fino alla discussione in Consiglio Comunale, non sarà operativo l'obbligo di portare con sè un contenitore con acqua con il quale i proprietari di cani dovranno pulire le deiezioni degli amici a 4 zampe al fine di eliminare le tracce visibili e di impedire lo sviluppo di odori sgradevoli. L’Amministrazione di Bordighera, infatti, ha inviato una precisazione in merito alla deliberazione di Giunta Comunale 186 ad oggetto ‘Integrazione al Regolamento sulla tutela degli animali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 23 giugno 2014’.

“Con tale documento la Giunta si limita a proporre al Consiglio Comunale di integrare il Regolamento sulla tutela degli animali con due articoli. Con il primo introduce l’obbligo a proprietari e detentori di cani di portare con sé un contenitore con acqua (almeno mezzo litro) con cui ripulire le deiezioni e l’urina su tutto il territorio comunale. Con il secondo introduce le sanzioni per la violazione del suddetto obbligo.

Obbligo e sanzioni pertanto entreranno in vigore solo dopo la discussione e l’eventuale approvazione in Consiglio Comunale. Si precisa che l’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio Comunale non prevede tale argomento”.