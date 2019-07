Vallecrosia: doppio consiglio Comunale tra mercoledì prossimo ed il 7 agosto quando si parlerà della cooperativa Caribù

Doppio appuntamento con il Consiglio Comunale di Vallecrosia tra fine luglio ed inizio agosto. La prima assise è stata convocata per mercoledì 31 luglio alle 20.

All’ordine del giorno il riconoscimento di un debito fuori bilancio per una sentenza esecutiva ed un assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019.

Sicuramente più interessante il Consiglio convocato per il 7 agosto, in occasione dell’assise monotematica sulla attività di accoglienza dei migranti da parte della cooperativa sociale Caribù, anche in virtù degli arresti messi a segno dalla Guardia di Finanza. Nel corso del Consiglio si parlerà dei rapporti tra la cooperativa e l’Amministrazione comunale.