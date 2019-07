Sanremo: voci sull'interessamento di Walter Lagorio per la 'Pasoli', Lega “Contrari a un uso non pubblico della struttura”

La Lega Sanremo interviene in merito alle voci circolate nelle ultime ore di un presunto interessamento dell'imprenditore Walter Lagorio all'acquisto dello stabile ex scuola 'Pascoli'.

Scrive la Lega matuziana: “Questa mattina, in sede di seconda commissione comunale, tutti i presenti hanno preso atto con vivo stupore delle parole pronunciate da un funzionario dell'ufficio tecnico del Comune, secondo le quali il gruppo facente capo all'imprenditore Lagorio – che di recente ha acquistato l'immobile in passato sede del tribunale - sarebbe interessato all'acquisizione della proprietà della scuola Pascoli. Nei giorni scorsi, in occasione di una riunione dei capigruppo, era stata dichiarata la netta contrarietà da parte della Lega, nella persona del capogruppo Daniele Ventimiglia, a qualsiasi uso non pubblico della struttura, ritenendosi opportuno vincolare la Pascoli ad uso scolastico o giudiziario, per l'ipotesi di riapertura del Tribunale; in tale riunione nessuna voce di segno contrario si era levata. La Lega sanremese chiede quindi con determinazione considerata la delicatezza di tutta la "vicenda Pascoli", che l'Amministrazione voglia manifestare in tempi celeri e termini molto chiari le proprie intenzioni al riguardo”.