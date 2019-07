Sanremo: nomine nel Cda del Casinò, Moroni (Ugl) propone una novità al Sindaco per le sue scelte

Il segretario Ugl terziario Moroni Massimiliano, interviene sulle prossime nomine da parte del Sindaco Biancheri.

“Abbiamo appreso con piacere che il Sindaco ha dichiarato che intende prendere tutto il tempo necessario per le nuove nomine del Cda della Casinò Spa”. Interviene in questo modo il segretario dell’Ugl terziario Massimiliano Moroni.

“Propongo al primo cittadino ed a tutti i dipendenti una novità – prosegue Moroni - quella di, anziché esaminare i curricula (di qualche pretendente da prendersi nelle solite cerchie) parlare con i candidati e farsi redigere un ‘Piano operativo’ su cosa fare nei prossimi 3 anni e come intendano applicarlo. Insomma la loro ‘visione’. Siamo sicuri che ci sarebbe da parte delle organizzazioni sindacali e dei dipendenti apprezzamento, condivisione e tanta trasparenza”.

“Riteniamo fondamentale – termina Moroni - per il futuro della azienda più importante che ha dato impulso lustro e prestigio in tutto il mondo al nome di Sanremo, oltre a far arricchire parecchi cittadini commercianti, debba avere rispetto ed amore da parte di tutti. Auspicando non si debba assistere ai ‘soliti teatrini’, noi siamo e saremo pronti a dare il nostro contribuito ma nel pieno rispetto del principio della bilateralità”.