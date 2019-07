Sanremo: lavori all'ex tribunale, prevista anche una rotonda all'incrocio con via Anselmi, c'è anche un interesse per la 'Pascoli'

E’ stato discusso quest’oggi, in seconda Commissione, il progetto per il futuro dell’ex Tribunale di via Anselmi a Sanremo. Dopo la vendita per circa 8 milioni di euro all’imprenditore Walter Lagorio, si attende per l’inizio della seconda vita per l’ex Tribunale sanremese di via Anselmi. Come noto la struttura diventerà un residence-clinica di alto livello con circa una quarantina di posti di lavoro destinati a personale specializzato.

E’ stato presentato alla Commissione il progetto proposto dalla società privata e, tra le varie peculiarità sono emersi due importanti vantaggi per la parte pubblica. Si tratta della sostituzione totale dell’illuminazione pubblica di via Anselmi e la progettazione di una rotonda all’incrocio tra corso Cavallotti, via Duca degli Abruzzi e via Anselmi. Al momento si tratta di un progetto allo stato embrionale, sia per lo studio della viabilità, per il cambio della linea filoviaria ma, anche e soprattutto per l’interesse della nuova proprietà dell’ex Tribunale, sulla costruzione che, fino a giugno ha ospitato la scuola ‘Pascoli’ e che è al centro delle attenzioni negli ultimi mesi.

La commissione ha incentrato il proprio interesse proprio per la rotonda, un’opera che risulterebbe di fondamentale interesse per la situazione viaria della zona e per l’intera zona a Levante della città, tenuto conto che, da via Duca degli Abruzzi arrivano molti mezzi in uscita dall’Aurelia Bis di San Martino. Tutti i Consiglieri, in modo trasversale, hanno concordato di voler sollecitare la società per avere il progetto a scomputo del progetto della rotonda.

Per il resto del progetto è previsto lo spostamento di una parte della volumetria in eccedenza di alcune sale molto alte dell’ex Palazzo di Giustizia, che verrà rimodulata in un’altra zona. In Consiglio dovrà anche essere approvata una minor distanza dai confini rispetto ai 5 metri stabiliti. Per quanto riguarda la parte pubblica è previsto il totale restyling delle delle aree verdi di via Anselmi e la ristrutturazione del cancello di ingresso carrabile. La società gestirà anche il passaggio secondo le indicazioni del comune e sarà anche inserito un cancello pedonale.

Il Comune, lo ricordiamo, circa 5 anni fa ha incassato la cifra concordata per la vendita, ma ora c’è il nodo della gestione degli oneri di urbanizzazione. La somma permetterà all’amministrazione di concordare con Lagorio una serie di interventi a beneficio della collettività. Una delle ipotesi prende spunto dalla proposta della stessa impresa che si sarebbe offerta di prendersi cura della manutenzione del verde di via Anselmi per 18 anni.