Imperia, sopralluoghi del sindaco Scajola nei cantieri cittadini: “Città deve recuperare terreno, dobbiamo fare bene e celermente”

Mattinata di sopralluoghi per il sindaco di Imperia Claudio Scajola. Il primo cittadino ha monitorato la situazione di alcuni dei cantieri aperti in città, a partire dall'opera di asfaltatura in corso in queste ore in Via De Sonnaz.

Tappa poi in Viale Matteotti, dove è stato rimosso il cantiere dopo l'intervento di consolidamento del tratto di strada franato. L'opera terminerà con un'ampia asfaltatura, programmata nella prima settimana di agosto, che andrà dalla zona dei due leoni sino a Villa Faravelli. Al termine dell'asfaltatura sarà realizzato un passaggio pedonale rialzato all'altezza dell'ingresso del MACI.

Si avvia alla conclusione anche l'intervento di abbattimento delle barriere architettoniche all'ingresso di Palazzo Civico. Già nelle prossime inizierà la rimozione del cantiere e l'ingresso sarà riaperto, nella sua veste rinnovata e accessibile, nella giornata di lunedì.

“Grazie a ottime progettualità siamo riusciti a ottenere molte risorse, circa 70 milioni di euro, da investire in opere pubbliche per la Città”, ricorda il sindaco Claudio Scajola. “Alcune sono in via di conclusione, altre stanno per iniziare e molte altre ancora prenderanno il via nei prossimi mesi. La Città ha molto terreno da recuperare, per cui è necessario fare bene e fare celermente”.