MercoledìVeg: oggi cuciniamo gelato veg ai mirtilli

Proseguono i MercoledìVeg di Ortofruit Italia con le ricette tratteda ilGolosario.it di Paolo Massobrio. La proposta di questa settimana è:Gelato VEG ai mirtilli.

Se l’estate chiama, il gelato risponde! Meglio ancora se realizzato in casa in modo semplice e veloce, utilizzando ingredienti genuini e la frutta di stagione. Proprio come in questa ricetta 100% VEG che celebra le proprietà, la freschezza e la totale naturalezza dei nostri mirtilli!

Ingredienti:

150 g di mirtilli freschi

4 banane

4 cucchiai di panna vegetale

cioccolato extra fondente

Preparazione

Pulite le banane,tagliatele a pezzetti e lasciatele in freezer per almeno un paio di ore. RIpetete la stessa operazione con circa 100 g dei vostri mirtilli.

Riprendete la frutta, traferite nel bicchiere del mixer le banane e i mirtilli surgelati, unite la panna vegetale e frullate il tutto fino a ottenere un composto omogeneo e cremoso.

Se necessario, rendete ancora più dolce il vostro gelato utilizzando del succo d’agave o del miele.

Servite in comode coppette e guarnite a piacere con i mirtilli avanzati e delle scaglie di cioccolato fondente.