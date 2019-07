Sanremo: Vogue Italia inserisce Piña 2019 tra i migliori festival musicali d'Italia

Prestigioso riconoscimento per Piña 2019, il festival organizzato da Adventures in programma dal 15 al 17 agosto in piazza San Costanzo, nel cuore del centro storico sanremese.

La nota rivista Vogue Italia l'ha inserito tra i festival da non perdere nell'estate 2019. Insieme ai maggiori eventi di tutto il Paese c'è anche uno spicchio di Sanremo che valorizza un centro storico troppo spesso criticato e quasi mai valorizzato.

Scrive Vogue Italia: “Il progetto ha visto la luce già l'anno scorso, ma a partire da questa seconda edizione Piña sarà un vero e proprio festival su più giorni consecutivi. Nata per riqualificare il quartiere storico di Sanremo - chiamato appunto Pigna - la rassegna curata da Adventures vedrà alternarsi sul palco di piazza San Costanzo alcuni dei migliori act della scena nazionale: oltre alla cara Paula Tape, da non perdere Lamusa II, il live di Emmanuelle e DJ Rou. A partire dall’aperitivo Rocket Radio, partner dell’evento, darà spazio ai più talentuosi diggers della riviera ligure: Jimbo, Disco Amor, Reno e James Falco. Vogue pick: le atmosfere sognanti dell’afrofuturism targato Khalab Live Trio, fiore all’occhiello di una lineup tutta italiana ma di estrema qualità”.