Sanremo: domenica in piazza San Siro lo spettacolo “Liber&Tango” della compagnia Ariston Proballet

Domenica in piazza San Siro a Sanremo la compagnia Ariston Proballet si esibirà nello spettacolo dedicato alle donne “Liber&Tango”.



Sabrina Rinaldi, Marcello Algeri con la Compagnia Ariston Proballet danzano coreografie che uniscono la danza moderna allo spirito e al linguaggio del tango per riuscire a creare atmosfere che parlano al femminile.



Quando si parla di donne si parla di intelligenza, sensualità, forza e modernità, tutte caratteristiche racchiuse nelle espressioni del tango, che ha rappresentato e rappresenta un simbolo di emancipazione femminile. Chiusi nei titoli di Astor Piazzolla c’è il passato, il presente e il futuro violentango, novitango e libertango.



Attraverso un’operazione delicata ed incisiva nello stesso tempo, che riporta ad atmosfere mai dimenticate dove i corpi vengono amalgamati da una musica che non ha eguali per colore, modernità ed espressività, si parla del mondo femminile, delle sue debolezze e della sua grande forza, e del rapporto fra i due sessi, a volte tenero e delicato, altre scherzoso, altre violento.