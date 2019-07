Sabato trasferta in Piemonte per i sanremesi Datakill, apriranno ai Negative Approach

La band, attiva da 25 anni, sarà infatti protagonista sabato sul palco dello Spazio Polivalente di Caramagna in provincia di Cuneo. Il gruppo sanremese avrà l'onore di esibirsi prima dei Negative Approach, gruppo di Detroit attivo dal 1981 e considerata una delle prime band hardcore punk della storia.

Importante trasferta piemontese per i Datakill, storica formazione hardcore del ponente ligure.

Per i Datakill sarà anche una prima occasione per proporre dal vivo alcune delle nuove canzoni che presto faranno parte del loro nuovo album attualmente in fase di lavorazione.